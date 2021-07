The Walking Dead : 5 choses que l’on peut attendre du season finale

Nous nous rapprochons de plus en plus de la fin de The Walking Dead ! La populaire série de zombies atteindra le point culminant de son histoire dans sa saison 11, elle commencera sa diffusion le 22 août. Les fans qui suivent la série depuis plus d’une décennie comptent les jours pour voir les nouveaux épisodes, et c’est pourquoi nous commençons ici à vous préparer à ce qui s’en vient. A quoi peut-on s’attendre ?

Ce sera la clôture de l’adaptation de la BD de Robert Kirkman et nous avons déjà un synopsis des derniers chapitres fourni par le réseau AMC : « Les protagonistes doivent obtenir plus de nourriture alors qu’ils tentent de restaurer Alexandrie avant qu’elle ne s’effondre comme le reste des communautés qu’ils ont traversées au fil des ans. ».

Comme les fans le savent déjà, un dixième de la fiction a connu diverses complications dues à la pandémie de Coronavirus, qui les a contraints à suspendre sa diffusion. Ils sont revenus en octobre 2020 et en mars de cette année, il y a eu quelques épisodes supplémentaires. Enfin, tout est prêt pour la première des huit premiers chapitres de l’épisode numéro 11. C’est ce que nous espérons voir !

+5 choses à attendre de la saison 11 de TWD

1. Le Commonwealth

Dans la dernière saison, nous aurons comme acteurs principaux le Commonwealth, après avoir figuré dans l’un des derniers épisodes. Les téléspectateurs espèrent en savoir plus sur eux, bien que le showrunner Angela Kang déjà avancé : « Ce sont des gens qui devraient être derrière les murs et avoir accès aux choses, donc vous savez que nos personnages vont s’emmêler avec ces gars-là, et nous continuerons l’histoire à partir de là. ».

2. Les faucheurs

En plus du Commonwealth, nous aurons le retour de les faucheurs. Comme nous l’avons vu, l’un de ses membres, nommé Pope, a attaqué Maggie et Daryl dans l’un des épisodes, et le producteur Denise nous en a informé plus : « Maggie ne sait pas ce que cela signifie que Pope l’a marquée, nous ne savons pas ce que cela signifie, mais c’est vraiment effrayant. ».

3. De nouveaux personnages et plus d’histoires

Comme toute fiction, quelques nouveaux visages ont déjà été confirmés et au fil des chapitres nous aurons sûrement plus de surprises. Quant à ce que nous allons voir, le réalisateur Scott gimpe assuré: « C’est quelque chose que nous n’avons pas encore vu dans la série. Après le nombre d’épisodes que nous avons fait, c’est une très bonne chose. ».

4. Rick Grimes

La dernière fois que le public a vu Meule C’était dans le cinquième chapitre de la saison 9, après qu’il se soit retiré blessé d’Alexandrie et à partir de ce moment, on n’a plus entendu parler de lui. Certaines rumeurs suggèrent que son retour pourrait être plus proche que jamais, bien que l’acteur Andrew Lincoln Il n’a pas été vu à proximité du plateau d’enregistrement, mais cela peut être une stratégie pour induire le spectateur en erreur.

5. Des indices sur ce qui s’en vient

La saison 11 mettra fin à la série de Les morts qui marchent, mais la franchise est loin d’être terminée. À l’avenir, nous aurons un spin-off faite par Daryl (Norman Reedus) et Carole (Melissa McBride), donc le résultat pourrait nous donner des indices sur ce dont il sera question. D’autre part, il se développe déjà une trilogie de films basée sur Rick Grimes, et on pense que ce dernier opus nous donnera également des détails importants.