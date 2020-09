The OA Saison 3: Le spectacle prévoit-il une annulation?

BAYARD JEUX Petit Ours Brun - jeu des saisons - Dès 3 ans

Petit ours brun adore être dehors ! Au fil des saisons, il s'amuse en plein air, avec son papa, sa maman et leur chien. Le but du jeu : réunir les familles des 4 saisons. Le plus ? Chaque famille forme une belle scène à reconstituer comme un puzzle. LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE. DÈS 3 ANS. POUR 2 À 4 OURSONS.