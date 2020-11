Ce qui se trouve en dessous de Sneak Peek part à la recherche d’un monstre dans le lac

Il y a quelque chose dans le lac. Ce qui se trouve en dessous avec Ema Horvath, Trey Tucker et Mena Suvari rentrera à la maison le 4 décembre de Vertical Entertainment et cherche à mettre des frissons dans la saison des vacances. Nous avons un aperçu exclusif ci-dessous du prochain film d’horreur dans lequel vous pouvez vous plonger maintenant.

Dans Ce qui se trouve en dessous, Liberty, une adolescente de 16 ans socialement maladroite, revient de deux mois au camp pour une présentation aveugle de la fiancée de sa mère, John Smith, dont le charme, l’intelligence et la beauté dépeignent l’image d’un homme trop parfait pour être humain.

Le réalisateur Braden R. Duemmler a déclaré qu’en écrivant le scénario, il aspirait à raconter une histoire qui n’était pas seulement de l’horreur, ou de la science-fiction, ou du drame familial, ou du mystère ou de l’angoisse chez les adolescentes, mais plutôt tout à la fois. Un film qui navigue dans ces genres en ancrant le récit dans ses personnages, en particulier la perspective de notre protagoniste féminine, Libby Wells (Ema Horvath). Lors de ses recherches sur le personnage de Libby, il a été frappé par la profondeur de la logique et des émotions que les filles traversent pendant leur adolescence, mais il a également reconnu la même maladresse, le même doute et la même découverte que nous ressentons tous alors que notre sexualité s’épanouit.

« Je crois que la peur et l’anxiété implicites dans la sexualité adolescente permettent à tous les téléspectateurs de se rapporter simultanément à la liberté et à la peur pour elle. »

En dirigeant Ce qui se trouve en dessous, Duemmler a cherché à cultiver cette empathie visuellement en créant un Female voyeur / Gaze, dans Liberty, et un Homme Fatale, dans John Smith (Trey Tucker). Au début du film, Libby (« le spectateur ») regarde le monde et regarde John comme l’objet de son désir et, qu’il soit concentré sur une partie de John (comme ses fléchisseurs de la hanche, ses abdos ciselés ou son sourire parfait) ou le capturer tout entier (c’est-à-dire son introduction dans / depuis le lac) qu’il transmet, ce que la théoricienne du cinéma Laura Mulvey appelait, un «à-être-regardé».

« En tant que cinéastes, nous voulons que vous le voyiez, nous voulons que vous le regardiez, nous voulons que vous vouliez plus de lui et, ce faisant, nous voulons que vous l’interrogiez. »

Ce qui se trouve en dessous est à la demande et sur le numérique le 4 décembre 2020.