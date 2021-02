La raison pour laquelle Daft Punk a caché son identité | 45S

Daft Punk, le duo français qui a annoncé sa retraite il y a quelques jours, a gardé sa carrière derrière une paire de casques et à Garaje del Rock nous vous donnerons l’explication.

Les noms Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter peuvent ne pas sembler familiers, mais ce sont les vrais noms des responsables de Daft Punk, les mêmes qui se sont cachés le visage au cours de leurs 28 ans de carrière.

Pourquoi portaient-ils des casques?

L’explication la plus simple est peut-être qu’ils portaient les casques par timidité, et oui, c’était pourquoi. Selon Bangalter, c’était « le résultat de la timidité » et ils ont fini par en profiter. Cependant, ce n’était pas la seule raison pour laquelle ils utilisaient des casques.

«C’est une façon d’envelopper la musique dans une tradition», a déclaré Bangalter..

Les deux membres ont décidé que c’était une bonne idée de garder leur identité sous des combinaisons robotiques parce qu’ils voulaient «combiner des caractéristiques humaines avec des machines», cette déclaration a été faite dans une interview pour Rolling Stone.

« Nous ne sommes pas des modèles, il ne serait pas agréable pour l’humanité de voir nos visages », a précisé Homem-Christo.

Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter

Les musiciens ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de montrer leur visage au public car c’était quelque chose qui passionnait leurs fans, cela faisait partie de leur essence et ils l’utilisaient à leur avantage.

Les raisons pour lesquelles le duo parisien a pris la décision de garder leur identité secrète abondent. Cependant, personne ne peut nier comment il a fait de Daft Punk un groupe si spécial.

Pensez-vous que Daft Punk aurait atteint la même gloire sans ses casques caractéristiques?