Nintendo Switch: la mise à jour rend la fonction de capture d’écran bien meilleure

Une mise à jour du firmware de la Nintendo Switch vous permet de transférer vos captures d’écran beaucoup plus confortablement: vous pouvez simplement connecter la console au PC via un câble pour enregistrer les instantanés des jeux. Les images sont également beaucoup plus faciles d’accès au téléphone portable qu’auparavant.

Prendre des captures d’écran et des vidéos sur le Switch est très simple, la console a son propre bouton pour cela. Transférer les enregistrements sur un PC ou un smartphone, par contre, était très fastidieux dans le passé: enregistrer les images sur une carte SD et les brancher sur le PC ou publier des captures d’écran sur Twitter ou Facebook, puis les télécharger étaient les options les plus pratiques. . Tout est beaucoup plus facile maintenant.

Transférer des captures d’écran et des vidéos sur un PC via un câble USB

Le 30 novembre, la mise à jour du micrologiciel 11.0.0 pour le commutateur a activé la fonction de transfert de captures d’écran et de vidéos directement sur le PC via un câble USB. Tout ce dont vous avez besoin est un câble USB-C, qui n’est pas inclus avec la console en standard.

Pour envoyer des captures d’écran au PC, connectez la console à l’ordinateur par câble, sélectionnez « Paramètres système » (symbole d’engrenage) dans le menu HOME puis « Gestion des données> Gérer les captures d’écran et vidéos> Copier sur un PC via une connexion USB » .

Autre nouveauté: envoyez des enregistrements de commutation sans fil vers votre téléphone mobile

Si vous préférez gérer les captures d’écran et les vidéos sur votre smartphone ou votre tablette, c’est désormais aussi plus simple: vous pouvez envoyer jusqu’à dix captures d’écran en même temps ou une vidéo sans fil sur votre appareil mobile.

Pour ce faire, sélectionnez « Album » (symbole photo bleu) dans le menu HOME. Utilisez la touche A pour sélectionner une capture d’écran que vous souhaitez publier. Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton A pour sélectionner Publier / Modifier. Sélectionnez «Envoyer vers un appareil intelligent», puis décidez si vous souhaitez envoyer un ou plusieurs enregistrements. Marquez les enregistrements souhaités avec des coches vertes et sélectionnez enfin «Envoyer». Maintenant, la console vous montre un code QR, que vous pouvez lire avec l’appareil photo de votre smartphone ou tablette. Les enregistrements sont ensuite transférés.

La mise à jour 11.0.0 apporte plus de nouvelles fonctionnalités

La mise à jour apporte quelques innovations supplémentaires au Switch – y compris un bouton dédié pour Nintendo Switch Online dans le menu HOME, douze nouvelles icônes utilisateur pour le 35e anniversaire de Super Mario et la possibilité de trier la file d’attente de téléchargement comme vous le souhaitez. Cela facilite également la synchronisation des données stockées dans le cloud sur plusieurs appareils Switch. Vous pouvez trouver toutes les informations sur la mise à jour sur Nintendo.