Hyrule Warriors: Time of Desolation – Pourquoi aucun fan de Zelda ne peut se passer de ce jeu!

Nintendo a sur 20 novembre 2020 une préquelle du hit La légende de Zelda: le souffle de la nature libéré. Cela porte le nom Guerriers Hyrule: temps de désolation. Il s’agit d’une ramification du genre Warriors, qui est donc de Omega Force a été produit pendant Nintendo agit en tant qu’éditeur. Mais le prequel est encore plus qu’un titre Warriors jeu à part entière et incontournable de la franchise Zelda. Et pourquoi il en est ainsi, nous aimerions vous expliquer dans cette spéciale.

Hyrule Warriors: Time of Desolation – pas un simple titre de Warriors

Il est important de savoir que Hyrule Warriors: The Desolation era n’est pas seulement un autre titre de Warriors, dont il y en a eu des tonnes. Combats chauds, grandes hordes d’adversaires et de nombreux personnages différents. Cela me ressemble à un gâteau Warriors conventionnel avec un peu de crème Zelda sur le dessus. Ou n’est-ce pas? Même si on pouvait le supposer à première vue ou à première vue, les apparences sont trompeuses. Il y a beaucoup plus à lui que la version de démonstration publiée avant la sortie, par exemple, suggérée.

Nintendo livre ici à savoir prequel complet Pour les bénéfices aventure la plus réussie pour le Nintendo Switch en tous cas: “La Légende de Zelda: Souffle de la nature”.

Presque aucun jeu pour la console hybride n’a autant attiré la communauté Nintendo que le premier jeu Zelda pour le Switch. Il repose sur un Monde ouvert avec un propre histoire, tandis que l’histoire de base suit le schéma typique de l’intrigue d’un jeu “The Legend of Zelda”. Parlez, Link, Zelda, le royaume d’Hyrule et le méchant Ganon jouent un rôle important. Mais Nintendo a réalisé plus avec BotW sur le commutateur. Ils ont pu mettre en scène la franchise d’une nouvelle manière, donner à l’ensemble une histoire complète et montrer des personnages incroyablement forts.

Mais surtout en ce qui concerne les personnages, beaucoup de potentiel a été perdu dans le jeu principal en raison de l’intrigue non linéaire. C’est là que «Hyrule Warriors: Time of Devastation» peut commencer et marquer.

Un prequel, le parfait compromis?

C’est une décision intelligente de Nintendo d’établir une nouvelle série de jeux dans la série Zelda existante avec BotW et d’étendre cette réception de jeu avec un prequel, continuant ainsi l’histoire avant même la deuxième partie. Un jeu Zelda ne tient généralement que de lui-même, alors qu’il existe des exceptions individuelles telles que Ocarina of Time et Masque de Majora qui se sont construits les uns sur les autres de la même manière à l’époque N64.

Puisqu’un successeur officiel de BotW apparaît à un moment encore inconnu, c’est tout trois titres à part entière avec le vôtre histoire de cadre autonomequi insufflent une nouvelle vie à l’univers Zelda – et cela en tant qu’aventure globale dédiée sur le Nintendo Switch. Cette idée offre plusieurs avantages pour toutes les personnes impliquées.

Même avant ça avec «La légende de Zelda: le souffle de la nature 2» continue comme une aventure d’action dans un monde ouvert par Nintendo et nous avec Link et Zelda contre la manifestation humanoïde de Ganon appelée Ganondorf nous apprendrons à mieux connaître nos héros et nos héroïnes de cette série de jeux dédiée dans la préquelle.

En étant un jeu Warriors, les développeurs en ont fait un excellent jeu scénario linéaire obstruer que beaucoup d’espace pour la narration et montre les événements qui se sont produits “il y a 100 ans lors de la dévastation de Ganon”.

Avec l’aide d’Omega Force, Nintendo crée un grand écran pour un grand nombre de sorties précieuses «The Legend of Zelda».

Daruk, Link, Mipha, Zelda et Revali © Nintendo

Des personnages pleins de charme, d’esprit et de profondeur – quand les mondes se heurtent!

L’objectif de «Hyrule Warriors: Time of Devastation» est sur les héros et les héroïnes que nous connaissons de BotW. Ce sont les personnages que nous avons rencontrés dans BotW tout au long du voyage. Nouveaux personnages de BotW comme Mipha, Revali, Urbosa ou encore Daruk, les guerriers d’Hyrule, ou des personnages bien connus tels que Impa, Link et Zelda, qui peuvent s’épanouir très différemment dans l’interaction de cette ramification de Warriors.

Dans Hyrule Warriors: Time of Desolation, nous les voyons tous à leur apogée. Parce qu’il ne faut pas oublier ça BotW seulement 100 ans après la dévastation légendaire et tous les êtres vivants de cet univers ne vivent pas aussi longtemps. C’est pourquoi beaucoup de ces personnages dans BotW ne sont parfois disponibles qu’en tant que manifestation spirituelle pour voir ce qui nuit à la constellation de figures potentielles.

Mais dans ZdV nous défendons tout Hyrule de la dévastation et cela par exemple côte à côte avec les Gorons Darukqui regarde le protagoniste Link comme un frère et avec qui nous protégeons les paysages de montagnes rocheuses de Death Mountain de la dévastation. Nous errons aussi avec la princesse Zora Mipha agile dans les champs aquatiques ou whiz avec le plumeux et exagéré Orni confiant Revali à travers les airs. Mais surtout Urbosa avec sa puissance sur le tonnerre et la foudre offre un énorme potentiel d’un point de vue ludique.

Au final, c’est le récit profond qui est entièrement porté par ces personnages charmants et leur constellation, qui est le seul moyen de nous saisir avec autant d’émotion et de faire du jeu un voyage inoubliable.

Princesse Zelda, Daruk, Link et Impa © Nintendo

Parce que la bonne chose est qu’après BotW, nous pouvons enfin passer beaucoup de temps avec eux, ce qui a été négligé dans BotW à certains endroits. Cela se reflète dans tout le déroulement de l’intrigue et est soutenu par le fait que nous pouvons jouer nous-mêmes presque tous les personnages importants. Il y en a même pour chaque personnage jouable Missions secondairesqui sont importants pour le Développement de personnage et connexions que nous construisons pour eux. Nous savons que, par exemple Dragon Age ou Effet de masse.

Le plus important ici semble être le fait que ces personnages extrêmement mis en scène passent du temps ensemble. C’est extrêmement important. Parce que lorsque des personnages aussi différents se rencontrent, il est toujours très excitant de voir ce qui se passe, car dans ce cas, les mondes se heurtent. Il arrive donc dans ZdV que nous obtenions enfin le Les champions d’Hyrule dans toute la troupe pouvoir errer, créer un sentiment profond et de connexion qui nous rappelle ce voyage magique.

Enfin jouer aux favoris du public!

Alors que nous sommes presque complètement seuls dans la lutte contre tout le mal dans BotW, les guerriers de ZdV ne quittent jamais vraiment notre côté. C’est comme ça qu’elle se sent Monde plus pompeux et tangible alors que nous nous considérons comme des participants actifs et passifs dialogues divertissants, batailles passionnantes et l’un ou l’autre Twist dans le jeu prendre plaisir. Tout cela se produit alors que nous sommes attirés encore plus profondément dans le monde d’Hyrule.

Gerudo Reine Urbosa © Nintendo

Un effet secondaire extrêmement agréable est que nous avons même le héroïnes féminines et les favoris du public comme Urbosa ou Zelda peuvent jouer. Car comme on l’a déjà entendu dans BotW, la reine Gerudo Urbosa est une guerrière forte qui n’hésite pas et fauche tous ses ennemis. C’est une vraie aubaine, à côté de Mipha, Impa et autres personnages se glisser dans la peau d’Urbosa être autorisé.

Mais non seulement la reine Gerudo est convaincante. Nous reconnaissons la portée de cette décision basée, entre autres, sur Princesse Zelda.

Pendant tout le cours de l’histoire, elle se bat contre elle-même dans une large mesure et se dispute avec ses capacités, ce qui crée une émotivité compréhensible et donne de la crédibilité au personnage. C’est un personnage du jeu qui en a même un véritable stade d’évolution dans le développement du personnage, ce figure dynamique se reflète même dans le gameplay. Partout où il y a des capacités cachées qui sommeillent, il y a généralement un réveil logique qui est tout à fait compréhensible. Sans vouloir trop se gâter, Zelda s’avère être un véritable personnage préféré du jeu dans chacun des deux mouvements, comme si elle n’avait pas déjà été l’un des personnages les plus populaires de la franchise.

Les personnages féminins ont fait une belle silhouette et le montrent aussi La franchise Zelda devrait s’appuyer à l’avenir sur des protagonistes jouables et féminines. Un point de départ possible serait de rendre Zelda jouable en tant que co-protagoniste de la suite.

Impa et Zelda dans leurs robes de cérémonie © Nintendo

Et même de nouveaux personnages comme ça gardien de sheekah voyageant dans le temps ou la mystérieux voyant Astor sont introduits dans la préquelle qui élargissent la gamme de personnages de sorte qu’à la fin, nous pouvons difficilement éviter le jeu de cette perspective.

L’histoire-cadre, qui comprend tous les personnages anciens et nouveaux, se développe en un tout plus grand qui est inévitablement entrelacé avec les événements de BotW. finalement Il faut donc même jouer au prequel pour connaître l’histoire complète et enfin, être aussi préparé que possible pour “The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2”.

De connexions et de ponts

“Hyrule Warriors: Time of Desolation” finit par faire quelque chose que presque aucun titre de Warriors n’a fait auparavant. C’est pourquoi Nintendo est assez intelligent pour franchir cette étape avec Omega Force. Le développeur peut donner tellement plus aux fans de Zelda avec cette idée, détachée des actions de BotW, et pourtant ils ne s’écartent pas du cours.

D’une part, il reste une agréable sensation d’être de retour dans l’univers familier de Zelda que BotW a adopté de nouvelles fonctionnalités en 2017, et d’autre part, nous recherchons tellement de nouvelles que “Hyrule Warriors: Time of Devastation” ressemble à un tout nouveau voyage d’aventure. Aucun fan de la franchise Zelda ne peut éviter ce titre, et c’est parfaitement bien.

