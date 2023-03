The Last of Us : Bella Ramsey continuera d’être Ellie dans la deuxième saison

Le co-créateur de la série »Le dernier d’entre nous », Craig Mazina confirmé que l’actrice bella ramsery Elle reprendra le rôle d’Ellie Williams dans la deuxième saison de l’adaptation de HBO. Dans une interview, on a demandé à Mazin si Ramsey reprendrait le rôle du personnage dans de futurs projets, affirmant que l’actrice avait l’âge idéal pour continuer à jouer Ellie.

»Quand il nous a rejoint, il avait 17 ans. Il a 19 ans maintenant », a déclaré Mazin. » Au fait, c’est l’âge d’Ellie dans ‘The Last of Us Part II’. Les gens disaient : ‘Elle ne ressemble pas à Ellie. Je me dis : ‘Ça n’a pas d’importance. Regardez ce qui se passe. Et maintenant ils savent. »

De la même manière, il a expliqué à quel point l’adaptation de « The Last of Us » a été un défi. » Tout ce que je peux dire aux gens, c’est que je suis très impatient de faire du bon travail à ce sujet. J’ai probablement hâte d’y être, ce qui signifie que nous parlons et réfléchissons à la façon de continuer l’histoire. »

Mazin a admis que la deuxième saison changera certains éléments du jeu vidéo de la suite originale, comme ils l’ont fait avec la première saison de » The Last of Us ». Il a également commenté qu’ils s’étaient engagés à rester avec Ramsey dans la série.

»Nous présenterons des choses, mais ce sera différent. Ce sera différent, tout comme cette saison était différente. Parfois ce sera radicalement différent, et parfois ce sera tout à fait différent », a expliqué le créateur de la série. »Ce ne sera pas exactement comme le match. Ce sera le programme Neil Druckman et je veux faire. Mais nous continuerons l’histoire avec Bella. »

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de première officielle, la deuxième saison de « The Last of Us » a été annoncée quelques semaines seulement après ses débuts sur HBO et HBO Max. La saison suivante adaptera l’histoire du jeu »The Last of Us Part II », qui se déroule des années après les événements du premier jeu.

L’acteur Pierre Pascal, qui joue Joel Miller, a précédemment déclaré qu’il était possible que le tournage de la saison 2 de « The Last of Us » commence plus tôt que prévu. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une possibilité que la production puisse commencer quelque temps avant la fin de 2023, Pascal a confirmé la possibilité, bien qu’il n’ait pas non plus révélé de date de sortie spécifique.

La première saison de »The Last of Us » est entièrement disponible sur HBO Max.