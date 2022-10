The Last of Us Part II : Laura Bailey veut rejouer Abby

L’actrice Laura Bailey a révélé qu’elle aimerait revenir jouer Abby si un troisième épisode de »Le dernier d’entre nous » se réalise. Dans une récente interview, Bailey a confirmé que « je la rejouerais certainement », malgré le fait qu’Abby soit considérée comme l’un des personnages les plus controversés de toute l’histoire du jeu vidéo.

Le doublage de Bailey lui a valu de nombreuses récompenses aux BAFTA Video Game Awards, aux Game Awards et aux NAVGTR Awards. Cependant, en raison des actions de son personnage dans le jeu, il a été victime d’un grand nombre de menaces de mort de la part des fans de » The Last of Us » sur les réseaux sociaux.

Bien que l’actrice soit consciente de la terrible réputation qu’avait le personnage d’Abby, cela ne l’empêcherait pas de participer à »The Last of Us III ». « Je sais qu’il y a eu beaucoup de drames et de réponses à son personnage, mais c’était l’un des rôles les plus influents que j’ai jamais eu dans ma vie. Je reviendrais à 100% pour jouer plus d’Abby si l’occasion se présentait », dit-elle.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune confirmation de le chien méchant sur un éventuel »The Last Of Us Part III », bien que des fuites récentes aient révélé qu’un troisième opus est en préparation, confirmant qu’une version complète d’une première version du script du jeu existe.

Laura Bailey a également exprimé son enthousiasme pour la prochaine série « The Last Of Us » de HBO, en disant « La série a l’air incroyable et j’ai hâte d’en voir plus. » La série est prête non seulement à rester dans une première saison, il est donc possible qu’à l’avenir nous verrons le personnage d’Abby.

»Le dernier d’entre nous, partie II » a présenté Abby Anderson comme un soldat du Front de libération de Washington, cherchant à venger la mort de son père. Son père, Jerry Anderson, était un chirurgien que Joel a tué pour sauver Ellie à la fin du premier jeu, donc l’intrigue commence avec les deux personnages qui s’affrontent.

Le deuxième volet de « The Last Of Us » est disponible sur PlayStation 4. La série HBO sera diffusée en 2023.