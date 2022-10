Décès de Leslie Jordan, acteur d’American Horror Story

CÉLÉBRITÉS

L’acteur a brillé dans Will & Grace, montrant son meilleur côté en tant que comédien. Ce 24 octobre, il est décédé après avoir percuté un immeuble avec sa voiture.

© GettyLeslie Jordan est décédée à l’âge de 67 ans.

Le monde de la comédie est en deuil Et c’est que, à son 67 ansdécédé Leslie Jordanl’acteur qui a brillé pendant plus de trois décennies en travaillant sur des programmes de l’envergure de Volonté et grâce Soit histoire d’horreur américaine. Comme le rapporte TMZ, c’est arrivé ce matin dans un accident de voiture à Hollywood. Tout indiquerait qu’il aurait eu une urgence médicale au volant, provoquant l’écrasement de son véhicule dans un immeuble.

Né en Tennessee, États-Unis, Leslie s’est imposée comme une grande promesse dans l’industrie du divertissement dès le début de sa carrière. Au cours des années 1990, il participe aux côtés de l’humoriste John Ritter à la sitcom intitulée Coeurs enflammés et a été acclamé par la critique. Cependant, à partir des années 2000, il a finalement conquis les téléspectateurs avec son travail dans Volonté et grâceune des comédies qui a complètement marqué sa carrière.

En plus de la télévision, il se lance dans le cinéma et le théâtre. Mais la grande surprise a probablement été lors de la pandémie de coronavirus. Profitant de ses 80 000 followers dans son profil de InstagramJordan a commencé à produire des vidéos amusantes qui l’ont aidé à porter le chiffre à un total de 5,8 millions des utilisateurs qui s’attendaient à voir des nouvelles à travers le réseau social. C’est précisément par ce biais que la triste nouvelle a été confirmée une fois de plus.

« L’amour et la lumière que Leslie partageait ne s’éteindront jamais. Nous vous invitons à partager vos souvenirs et à vous réconforter mutuellement pendant cette période.», ont-ils écrit sur leur compte cet après-midi. Et ils ont ajouté : « Dans les prochains jours, nous allons jeter un nouveau regard sur un projet dont Leslie était vraiment fière et qu’elle voulait partager avec le monde.”. La publication n’a pas tardé à récolter des milliers de likes et de commentaires accompagnés de messages encourageants.

octavia spencerpar exemple, il a écrit : « Chaque Noël, il me mettait sur haut-parleur pour discuter avec sa mère et les jumeaux. Mon cœur est brisé. Il a perdu toute sa famille cette année« . Aaron-PaulDe son côté, il a ajouté : « Mon cœur se serre pour cette nouvelle choquante. Tu étais la lumière la plus brillante et je me sens béni de t’avoir connu. Repose en paix« . De même, Selma Blair Publique: « C’est trop triste pour nous. Je t’aime tellement, Leslie. Vous êtes une poussière d’étoiles. Je peux imaginer que des millions de personnes remercient le ciel que vous ayez existé ici. Tu m’as montré ce qu’un grand homme peut être« .

