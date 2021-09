The Flight Attendant : Kaley Cuoco partage un regard sur la saison 2

Après la fin de « The Big Bang Theory », une série dans laquelle elle était présente dans chacun de ses épisodes durant les 12 années de sa diffusion, l’actrice Kaley Cuoco a réussi à trouver un deuxième répit dans sa carrière grâce à « The Flight Attendant ”, Une série exclusive de HBO Max qui, bien qu’elle soit cataloguée dans le genre de la comédie, a permis à l’actrice d’utiliser une plus grande variété de capacités hertrioniques.

Cuoco incarne Cassandra Bowden, une hôtesse de l’air qui se réveille dans un hôtel de Bangkok avec une lourde gueule de bois et un homme mort à ses côtés. Déterminée à continuer sa matinée comme si de rien n’était, à son arrivée à New York, elle rencontre des agents du FBI qui l’interrogent sur son séjour à Bangkok malgré son incapacité à se souvenir de ce qui s’est passé.

La série, l’une des premières productions diffusées sur la plateforme HBO Max, a reçu de nombreux éloges du public et de la critique, permettant à Kaley Cuoco de recevoir sa première nomination aux Emmy Awards dans sa carrière d’actrice, il fallait donc s’attendre à ce qu’elle soit renouvelée. pour une deuxième saison, qui semble avoir commencé à tourner.

A travers son compte Instagram, Cuoco a présenté une série de photographies dans lesquelles elle pose devant une fresque colorée, anticipant la production de cette nouvelle saison de sa série à succès (dans laquelle elle est productrice exécutive).

Cassie et ses cheveux sont de retour. L’hôtesse de l’air. Saison 2. Préparez-vous pour une autre descente mouvementée.

Jusqu’à présent, aucun détail spécifique sur l’histoire n’a été présenté dans la deuxième saison de « The Flight Attendant », bien que la publication de Cuoco indique clairement que son développement a déjà commencé. Bien qu’elle n’ait pas encore de date estimée pour sa première, la série devrait présenter ses nouveaux épisodes au public entre le milieu et la fin de 2022.