Le personnage Marvel que Leonardo DiCaprio pourrait magistralement interpréter

Leonardo DiCaprio Il est l’un des acteurs les plus talentueux de sa génération et sa capacité d’acteur est visible dans chaque projet auquel il participe. Plusieurs fois, il a dû jouer des personnages réels et il l’a fait de main de maître. Multi-récompensé, reconnu par la critique et célébré par le peuple, cet acteur a peu de témoignages marquants dans sa vie professionnelle. Participer à un film de super-héros pourrait-il en être un ?

Aujourd’hui, l’industrie cinématographique est dominée par le genre des super-héros, même si cela ne plaît pas à Martin Scorsese et Francis Ford Coppola. Ces films gagnent en popularité et sont ceux qui touchent le plus grand nombre de publics. En ce sens, deux univers cinématographiques dominent la scène : merveilleOui CC. Bien qu’il soit à noter que la marque dirigée par Kevin Feige prend la tête.

Leonardo DiCaprio pourrait être ce héros Marvel

Est-ce que tuLeonardo DiCaprio est formé pour donner vie à certains personnages de la Univers cinématographique Marvel? Bien sûr, et dans Spoiler, nous avons une bonne idée de qui pourrait être le bon super-héros pour que l’acteur mette son talent à profit dans le MCU. De qui parle-t-on? !La sentinelle! Pas aussi bien connu du grand public, mais avec une histoire intéressante.

Robert Reynolds est un ancien toxicomane à la méthamphétamine qui a fait irruption dans un laboratoire où le « Sérum Super Soldat » mais cette fois, il a été amplifié mille fois, ce qui a « Sérum d’or Sentry ». Robert l’a consommé avec l’intention de se stimuler mais a plutôt acquis des pouvoirs donnant naissance à La sentinelle. Ce personnage a des capacités similaires à celles de Superman dans CC et peut même faire face Ponton ou Thor.

Une caractéristique importante de Robert est sa bipolarité. Cette maladie a donné lieu à la naissance du méchant Le vide, avec les compétences de Sentinelle mais mal. Sûrement Leonardo DiCaprio pourrait donner vie à cette dichotomie d’une manière similaire à celle qu’il personnifiait le protagoniste de L’île sinistre, qui avait aussi des troubles mentaux. Leonardo devrait visiter le gymnase pour obtenir le look d’un héros de merveilleMais ce n’est pas un problème avec les routines et les régimes des acteurs d’aujourd’hui.

