« Grey’s Anatomy » : les changements qu’aura le mariage de Maggie et Winston dans la saison 18

Saison 18 de « L’anatomie de GreyLe drame médical de longue date d’ABC sera présenté en première le jeudi 30 septembre 2021, et la productrice exécutive Meg Marinis a révélé quelques détails sur les prochains épisodes de la série avec Ellen Pompeo.

En plus du retour de Kate Burton dans le rôle d’Ellis Gray, la mère de Meredith, et de Kate Walsh dans le rôle du Dr Addison Montgomery, il a été révélé ce qui arrivera à Maggie (Kelly McCreary) et Winston (Anthony Hill) après leur mariage.

Les personnages de « L’anatomie de Grey« Ils passent souvent par des accidents d’avion, des crises cardiaques, des canulars et plus de tragédies, mais pour rassurer les fans de la fiction créée par Shonda Rhimes, rien de semblable ne se passera avec l’heureux couple, du moins pour le moment.

QU’ARRIVERA-T-IL À MAGGIE ET ​​WISTON DANS « GRAY’S ANATOMY 18 » ?

Sur Maggie et Winston, Meg Marinis a déclaré à TVLine qu’« ils reviendront de leur lune de miel très amoureux et heureux d’être ensemble et de travailler ensemble. Nous célébrons définitivement le couple. »

Puisqu’une grande partie de leur parade nuptiale s’est effectuée sur une longue distance en raison de la pandémie, le couple commencera à en savoir un peu plus dans les prochains épisodes de la série de abc. Même si vous êtes un jeune marié et que vous vivez ensemble [durante mucho tiempo] on découvre encore des petites choses, des habitudes de vie, toutes les choses amusantes », a ajouté le producteur.

Mais ils ne sont pas le seul couple à avoir des moments heureux au début du dix-huitième opus de « L’anatomie de Grey« Teddy Altman et Owen Hunt sont prêts à commencer la saison 18 » plus forts que jamais.

« Ils ont tous les deux beaucoup grandi depuis leur percée lors de leur dernière saison et à cause du fait qu’Owen a vu qu’ils ont tous deux combattu le SSPT, de différentes manières, mais ils se sont tous les deux battus », a expliqué Marinis.

Cependant, « ils seront toujours confrontés à des défis en tant que couple, mais nous les avons emmenés loin la saison dernière, nous sommes donc heureux où ils sont. »

Teddy Altman et Owen Hunt sont prêts à démarrer la saison 18 de « Grey’s Anatomy » « plus fort que jamais » (Photo : Grey’s Anatomy / Instagram)

QUAND LA SAISON 18 DE GREY’S ANATOMY SORTIE-T-ELLE SUR ABC?

Saison 18 de « L’anatomie de Grey« Sera publié le Jeudi 30 septembre 2021 à 21h00, juste après la série « Station 19 » et avant le drame « Big Sky », en abc.