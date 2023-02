The Flash : le retour de Stephen Amell n’affectera pas l’Arrowverse

Le showrunner de la série »Éclair », Eric Wallacea confirmé que le retour de Stephen amell comme Oliver Queen dans la neuvième saison, cela n’affectera pas les événements de la série »Flèche ». Dans une interview, on a demandé à Wallace comment le retour du personnage affecterait l’Arrowverse, répondant qu’il n’y avait aucune intention de modifier l’histoire du personnage.

« Nous n’avons pas changé ce qui s’est passé au cours des huit saisons de ‘Arrow' », a déclaré Wallace, sans gâcher les plans de la saison 9 de « The Flash ». « Au contraire, nous honorerons tout cela. » Le retour de la série The CW mettra fin à l’histoire du super-héros rapide joué par Grant Gustin.

Le retour d’Amell servira à boucler la boucle de la série, alors que Gustin a fait ses débuts à Arrowverse en tant que Barry Allen dans Arrow Saison 2 Episode 8, « The Scientist ». Les fans ont vu Oliver Queen pour la dernière fois lors du crossover Arrowverse, intitulé « Crisis on Infinite Earths ».

Amell a parlé de sa décision de revenir en tant que Green Arrow, affirmant qu’il n’avait aucun doute sur son apparition dans « The Flash ». « Je serai de retour pour la neuvième et dernière saison de ‘The Flash’. Pourquoi ? Peu importe. Comment ? Peu importe », a-t-il déclaré dans une vidéo qu’il a publiée sur Instagram. « Greg Berlanti Il m’a appelé et m’a dit : « Le Flash se termine ». Voudriez-vous…’ et j’ai dit : ‘Oui ! Vous n’avez même pas besoin de finir la phrase.' »

Olive Queen/Green Arrow apparaîtra dans l’épisode 9 de la neuvième saison de »The Flash », réalisé par l’actrice Danielle Panabaker, qui reviendra également en tant que Caitlin Snow dans la dernière saison. Outre Amell et Panabaker, les acteurs participeront également david ramsey, Keiynan Lonsdale et Sendhil Ramamurthyavec les rôles respectifs de John Diggle/Spartan, Wally West/Kid Flash et Ramsey Rosso/Bloodwork.

La neuvième et dernière saison sera diffusée le 8 février 2023.