Jeffrey Dahmer a-t-il vraiment mangé le cœur de ses victimes ?

Bien que dans la sérieMonstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer”, disponible sur la plateforme Netflixplusieurs atrocités commises par ce meurtrier américain sont racontées, certaines attirent plus l’attention et font plus peur que d’autres, comme l’acte de cannibalisme.

Dans certains chapitres de la production, on voit que Dahmer est encouragé à consommer de la viande humaine, qu’il extrait de ses victimes, soulevant des doutes à ce sujet, car beaucoup se demandent si cela s’est réellement produit ou n’était qu’une partie de la fiction.

C’est pourquoi, dans cette note, nous allons révéler ce que l’on sait de ce point qui a terrifié des milliers de personnes à Milwaukee, l’endroit où ce criminel a commis ses actes terribles.

JEFFREY DAHMER A-T-IL MANGÉ LE CŒUR DE SES VICTIMES ?

Lorsque Jeffrey Dahmer a été arrêté en 1991, il n’a eu aucun problème à avouer en détail tout ce qu’il avait commis au cours des dernières années.

L’un des points qu’il a dit sans problème était qu’il y avait des moments où il était encouragé à manger certains des organes de ses victimes ou une partie de leur viande.

De plus, dans ses déclarations aux autorités locales, Dahmer a révélé qu’il avait même eu le temps d’assaisonner la viande qu’il mangeaitdonc la réponse à cette question est oui… il a mangé le cœur de certaines de ses victimes.

Jeffrey Dahmer mangeant de la chair humaine dans la série (Photo : Netflix)

POURQUOI AS-TU FAIT ÇA?

Nancy Glass, la seule journaliste qui a eu l’occasion d’interviewer le tueur en série, a abordé la question du cannibalisme et a révélé qu’il l’avait fait parce qu’il sentait que, de cette façon, il ne s’éloignerait jamais de ses victimes parce qu’il voulait toujours ayez-les à proximité.

Tout cela était dû au fait que Dahmer avait peur d’être rejeté et d’être seul, probablement à cause de tout ce qu’il avait vécu depuis qu’il était enfant et à cause de la honte qu’il ressentait pour sa vraie sexualité.