Galaxy S21 FE contre Galaxy S21 contre Galaxy S20 FE en comparaison directe

Galaxy S21 FE, Galaxy S21 ou Galaxy S20 FE ? Lorsque l’on compare les trois meilleurs smartphones de Samsung, ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Avec nous, vous pouvez découvrir en un coup d’œil tout ce que vous devez savoir sur les trois téléphones portables.

Par Sven Wernicke

Samsung ne facilite pas la tâche aux acheteurs potentiels : le Galaxy S21 standard et la « Fan Edition » du Galaxy S20 sont toujours disponibles pour la sortie du Galaxy S21 FE. Quel est le meilleur smartphone pour vous actuellement ? Cela dépend de ce que vous attendez et du montant que vous souhaitez dépenser. Le soi-disant « ancien » Galaxy S20 FE est loin d’être hors de course en comparaison. Mais au contraire.

conception et affichages

S21 FE : 155,7 x 74,5 x 7,9 mm, 177 grammes / 6,4 pouces, 1080 x 2400 pixels, 120 Hz

S21 : 151,7 x 71,2 x 7,9 mm, 172 grammes / 6,2 pouces, 1080 x 2400 pixels, 48-120 Hz

S20 FE : 159,8 x 74,5 x 8,4 mm, 190 grammes / 6,5 pouces, 1080 x 2400 pixels, 120 Hz

Si vous l’aimez grand et un peu plus volumineux, le Galaxy S20 FE devrait vous séduire. Comparé au Galaxy S21 FE et au Galaxy S21, il possède le plus grand écran à 6,5 pouces. Par conséquent, il pèse 190 grammes et est presque volumineux. Mais : Si vous avez des mains légèrement plus grandes, vous apprécierez exactement cela.

Le Galaxy S21 marque des points avec des dimensions compactes et un taux de rafraîchissement variable. Selon les besoins, cela change entre 48 et 120 Hz. Cela augmente la durée de vie de la batterie.

En termes de taille et de poids, le Galaxy S21 FE se situe entre le S20 FE et le S21. Tous les smartphones offrent des taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz pour un défilement fluide, mais aussi beaucoup de plastique. Nice : Ils ont une certification IP68.

Conclusion: Les trois candidats à la comparaison séduisent par leur design harmonieux, leurs écrans haute résolution 120 Hz et leur traitement typiquement de haute qualité pour Samsung. Le S20 FE est étonnamment grand et ne rentre pas dans toutes les poches. Le S21 en est le plus petit représentant. Et le S21 FE est un compromis idéal entre des dimensions pratiques et un grand écran.

Matériel





Samsung Galaxy S21 FE



Image : © Samsung 2022



S21 FE : Qualcomm Snapdragon 888, 6/8 Go de RAM, 128/256 Go de ROM

S21 : Samsung Exynos 2100, 8 Go de RAM, 128/256 Go de ROM

S20 FE : Qualcomm Snapdragon 865, 6/8 Go de RAM, 128/256 Go de ROM

Un coup d’œil aux données matérielles montre que le Galaxy S21 FE possède le meilleur processeur : le Snapdragon 888 est dans certains cas nettement supérieur à l’Exynos 2100 développé par Samsung et au Qualcomm Snapdragon 865. Mais : même la puce la plus faible de la comparaison est toujours au-delà de tout doute en termes de performances. Tous les processeurs sont également bien adaptés aux jeux, au montage vidéo ou aux réseaux sociaux.

Avec 6 Go de RAM, le Galaxy S21 FE et le S20 FE sont suffisamment grands pour le modèle 128 Go. Pour les passionnés et les utilisateurs exigeants, les 8 Go de RAM du S21 sont plus alléchants.

Tous les téléphones sont équipés de Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB 3.2 et Samsung DeX. Malheureusement, le Galaxy S21 et le S21 FE n’ont pas de fentes pour carte mémoire microSD.

Conclusion: Vous bénéficiez de nombreuses performances avec tous les smartphones. Vous obtenez le plus de « puissance » du Galaxy S21 FE. Comme le S21, il se passe d’un slot microSD.

appareils photo

S21 EF : Triple caméra arrière (12MP + 12MP + 8MP), caméra frontale 32MP

: Triple caméra arrière (12MP + 12MP + 8MP), caméra frontale 32MP S21 : Triple caméra arrière (12MP + 12MP + 64MP), caméra frontale 10MP

Triple caméra arrière (12MP + 12MP + 64MP), caméra frontale 10MP S20 FE : Triple caméra arrière (12MP + 12MP + 8MP), caméra frontale 32MP

Si vous attachez une importance particulière à l’appareil photo, le Galaxy S21 a l’avantage dans la comparaison. C’est grâce au capteur téléobjectif de 64 mégapixels, qui a été remplacé par un capteur de 8 mégapixels sur le S21 FE. Les enregistrements vidéo jusqu’à 8K ne sont possibles qu’avec le S21.

Détail surprenant : Techniquement, les caméras du S20 FE et du S21 FE sont largement identiques. Par rapport au S21, vous pouvez même enregistrer des vidéos selfie en 4K à 60 images par seconde. La caméra frontale de 32 mégapixels le permet.

Conclusion: Les différences entre les caméras des S21 FE, S21 et S20 FE sont étonnamment petites. Et c’est exactement ce qui rend le S20 FE excitant pour ceux qui filment et prennent beaucoup de photos. Vous obtenez un smartphone avec une fente pour carte microSD et de très bons capteurs.

batterie

S21 FE : 4500mAh

S21 : 4000mAh

S20 FE: 4500mAh

Charge rapide de 25 watts, charge sans fil de 15 watts, charge sans fil inversée de 4,5 watts – ils l’ont tous. Avec cette dernière fonction, vous chargez un autre téléphone ou une smartwatch sans contact via l’arrière de votre smartphone.

En fait, le petit point faible du Galaxy S21 est la batterie avec la capacité la plus faible. Vous pouvez mieux passer la journée avec les modèles FE.

Conclusion: Si vous avez l’habitude de recharger votre téléphone tous les jours en tant qu’utilisateur fréquent, peu importe que votre nouveau smartphone dispose d’une batterie de 4 000 ou 4 500 mAh. Cependant, les S20 FE et S21 FE durent plus longtemps que le S21.

système opérateur





Samsung Galaxy S21 FE



Image : © Samsung 2022



Si le dernier système d’exploitation est toujours important pour vous, le Samsung Galaxy S21 FE pourrait être le meilleur choix. Car il est déjà livré avec Android 12 et l’interface One UI 4.0. Samsung promet trois mises à jour majeures pour ses meilleurs smartphones, de sorte que le S21 FE recevra Android 13, Android 14 et Android 15. Le Samsung Galaxy S20 FE, en revanche, se terminera probablement après Android 13. Le Galaxy S21 devrait à nouveau recevoir Android 14.

Conclusion: Actuellement, les Galaxy S21 FE, S21 et S20 FE embarquent le dernier Android 12. La plus grande différence est la fin du support des prochaines versions du système d’exploitation de Google. C’est là que le dernier téléphone, le S21 FE, a un net avantage.

Rapport qualité-prix

Le Galaxy S20 FE, qui coûtait 629 euros sans engagement lors de sa sortie en septembre 2020, est désormais un véritable casse-prix. Il est depuis longtemps disponible pour (bien) moins de 500 euros, ce qui fait du S20 FE un téléphone attractif pour les chineurs.

Le Galaxy S21 coûtait 849 euros (modèle 128 Go) à sa sortie, le prix n’a pas trop baissé et à certains endroits il est similaire en prix au nouveau S21 FE pour un 749 euros (128 Go) sans engagement.

Conclusion: Le Galaxy S20 FE est un smartphone puissant à un prix actuellement attractif. Il y a beaucoup de technologie haut de gamme ici pour le prix d’un téléphone haut de gamme. Les modèles S21 offrent plus, mais ils sont nettement plus chers. Le S21 FE peut surpasser le S21 avec une batterie puissante, la meilleure vue des mises à jour Android et le processeur le plus rapide.

Galaxy S21 FE vs Galaxy S21 vs Galaxy S20 FE : lequel dois-je acheter ?





Samsung Galaxy S21 FE



Image : © Samsung 2022



Quel smartphone est le meilleur ? Vous pouvez probablement l’imaginer – la question ne peut pas être répondue d’une manière aussi générale. Mais:

Aimez-vous frapper? négocierprenez le Galaxy S20 FE : Beaucoup de performances, un excellent appareil photo, une technologie de pointe – il n’y a pas grand-chose à redire.

Photographes et vidéastes amateurs faites également un excellent choix avec le S20 FE. Les caméras sont presque identiques à celles du S21 FE, mais vous obtenez un emplacement pour carte mémoire microSD pratique, que la série S21 n’a pas.

Gamers et utilisateurs exigeants Obtenez le processeur le plus rapide et un écran 120 Hz pour un divertissement optimal avec le S21 FE. Il est également préparé pour l’avenir grâce aux trois mises à jour Android à venir.

Amateurs de smartphones compacts et élégants optez pour le S21. Le smartphone a fière allure, a une belle finition et tient parfaitement dans la main. L’appareil photo est de quelques nuances mieux que le S21 FE.

En fin de compte, on peut dire : dans la comparaison Galaxy S21 FE vs Galaxy S21 vs S20 FE, il n’y a pas de gagnant clair, car les trois smartphones sont excellents, mais ont leurs avantages et inconvénients individuels.