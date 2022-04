Black Adam CinemaCon Footage taquine l’action anti-héros pour The Rock

Dwayne « The Rock » Johnson a fait une apparition surprise à l’événement CinemaCon en cours à Las Vegas, présentant les dernières images de sa prochaine sortie DC, Adam noir. Avec l’aimable autorisation de Warner Bros., les fans attendaient que Johnson se déguise en Adam noir pendant un certain temps, Johnson estimant que la longue attente a été bénéfique pour le développement du film.

« Cela nous a vraiment bien servi d’attendre et de regarder ces autres histoires et ces autres super-héros se dérouler et de nous informer vraiment sur la façon dont nous allions créer Black Adam et l’histoire que nous allions raconter. C’est donc vraiment un de mes rêves. Ça a été un de mes rêves… C’est l’une des choses de ma vie qui me fait sortir du lit, ça attise cette flamme dans cette passion. Ça fait de moi un brûleur. Et je sais qu’il y a beaucoup de brûleurs dans cette pièce ici. »

The Rock a également taquiné à nouveau le changement dans la hiérarchie du pouvoir du DC et a assuré aux fans que Adam noir vaudra la peine d’attendre.

« Nous avons parlé de Black Adam, la hiérarchie du pouvoir dans l’univers DC est sur le point de changer. Ce n’est pas loin. Et ce n’est pas une hyperbole. Et vous savez, quand vous voyez le film et que vous voyez le personnage, vous allez Je comprends ce que je veux dire. Jaume Collet-Serra, quand je l’ai rencontré il y a environ quatre ou cinq ans, il m’a dit : « Qui est ton acteur préféré de tous les temps ? » J’ai dit ‘Clint Eastwood’ et il m’a dit ‘Je suis content que tu dises ça parce que je vois Black Adam comme étant le Dirty Harry du monde des super-héros.’ Et c’était à bien des égards notre étoile polaire. »

Venant avec l’aimable autorisation de Deadline, qui était présent à CinemaCon, la description du Adam noir les images exposées semblent certainement pleines d’action. À commencer par des navires futuristes volant « dans un paysage de montagnes enneigées ». Nous obtenons ensuite une photo du Dr Fate de Pierce Brosnan, qui dit: «Black Adam, quels sont les pouvoirs qui vous ont été donnés? Amour mais chagrin d’amour ?

L’Adam noir de Johnson dit alors « qu’il est né esclave », puis je suis né de nouveau dieu.’ Black Adam peut être le sauveur du monde ou son ennemi. Les choses démarrent rapidement, avec Black Adam vu « détruire des hélicoptères et entrer en contact avec ce qui semble être des mercenaires ». Même en s’éloignant d’une explosion dans le style d’un vrai héros d’action. Naturellement, les mercenaires ont peur de l’anti-héros devant eux, surtout quand il « attrape une fusée ».

Après quelques plans d’action de la Justice Society of America, Black Adam nous montre ce qui le rend si différent des goûts de Superman et Homme chauve-souris. Hawkman d’Aldis Hodge se tient face à face avec Black Adam et dit: «Il y a des héros et des méchants; les héros ne tuent pas les gens.

« Eh bien, je le sais », répond Black Adam. La foule applaudit. La hiérarchie du pouvoir a en effet changé.

Réalisé par Jaume Collet-Serra à partir d’un scénario d’Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani et avec Dwayne Johnson, Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi, Quintessa Swindell et Pierce Brosnan, Adam noir devrait sortir aux États-Unis le 21 octobre 2022.





