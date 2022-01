La possible date de sortie de Stranger Things 4 sur Netflix a fuité : jour et mois confirmés ?

Netflix

Une date de sortie possible pour la quatrième saison de la série a été révélée sur la plateforme et les fans sont sûrs que ce sera le jour révélé. Sachez quand il arrivera !

©NetflixLa possible date de sortie de Stranger Things 4 sur Netflix a fuité : jour et mois confirmés ?

le service de streaming Netflix connaît un grand moment avec sa série dans le monde entier, comme cela s’est produit avec Le jeu du calmar et récemment avec Archives 81, qui est déjà devenu un phénomène. D’autres contenus populaires sur la plateforme se poursuivent et ont déjà annoncé de futurs projets, mais les fans de choses étranges ils attendent désespérément de bonnes nouvelles de leur quatrième saison. A voir quand il arriverait d’après une fuite !

Le troisième volet de l’émission créée par les frères Matt et Ross Duffer est arrivé mi-2019, soit plus de deux ans et demi depuis le dernier épisode vu sur la plateforme. La raison des retards de production est entièrement due à la pandémie de coronavirus, puisqu’au début de l’année 2020 ils avaient repris le plateau d’enregistrement, mais la crise sanitaire les a contraints à suspendre le travail. En septembre de la même année, le tournage a repris, mais des problèmes d’organisation se sont ajoutés, ainsi que de multiples protocoles.

Jusqu’à présent, la seule chose connue à propos de leur date est que ce sera mi 2022, comme indiqué de cette façon dans la dernière bande-annonce publiée en novembre de l’année dernière, où nous avons eu notre premier regard sur Eleven et Will dans une nouvelle école loin de Hawkins. La bonne nouvelle pour les fans est que un jour et un mois possibles ont récemment été divulgués, ce qui coïncide avec les données offertes par le streaming.

L’utilisateur de TikTok @nagrom_ a fait une démonstration directe marchandise obtenue à partir de la plateforme, qui propose divers produits faisant référence à l’histoire et au lieu. À sa surprise, sur la boîte de céréales, il a trouvé une date de péremption, qui marque clairement le 6 juillet 2022. Remarquant cela, certains fans sur les réseaux sociaux ont proposé des théories correspondantes, puisque Les mois de mai, août et 6 novembre ont été choisis pour publier les trois avant-premières de l’année.

Les fans se préparent déjà la quatrième saison de Stranger Things, qui pourrait avoir sa première sur Netflix le 6 juillet 2022. Il existe d’autres versions de divers forums, mais le mois mentionné semble être celui sélectionné pour le retour de la série. Il faut noter que les sorties en streaming se font généralement le vendredi et que la date de fuite est le mercredi, il n’est donc pas encore certain de le confirmer. La réalité est que la partie 4 de la série se rapproche de plus en plus et ce sera enfin cette année.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂