De la Russie avec plaisir

Les pièces tombent sans cesse depuis 1984, il y a pas plus et pas moins de 36 ans, et depuis ont occupé les téléviseurs, les mobiles et même les rêves des joueurs, dans ce que l’on appelle désormais effet tetris. Alexei Pajitnov, qui travaillait au Centre de calcul Dorodnitsyn de l’Académie des sciences de Moscou à l’époque de l’ex-Union soviétique, Il serait l’architecte d’une œuvre qui a fait sensation à l’époque, mais qui est toujours d’actualité. avec des itérations comme Effet Tetris (Resonair, 2018) ou l’appariement amusant Puyo Puyo Tetris 2 (Sega, 2020). Aujourd’hui, je veux passer par les rebondissements de la conception et surtout de la publication de ce puzzle soviétique, une histoire aussi curieuse qu’excitante qu’au final il semble qu’elle recevra son adaptation cinématographique en 2021.

Pajitnov, mathématicien, était un grand amateur d’énigmes et s’est basé sur l’un d’entre eux pour créer son travail avec des lettres majuscules, en particulier dans un jeu de son enfance qui consistait à ajuster des pentominos (figures géométriques constituées de cinq carrés joints par leurs côtés ). À partir de là Il a eu l’idée de faire quelque chose de similaire avec des pièces qui tombent et a commencé à programmer dans un Electronika 60, simplifiant la mécanique avec l’utilisation de tétraminos. Du mot « Tetra » et « Tennis », le sport préféré du mathématicien, le nom de Tetris qu’aujourd’hui nous sommes tous si familiers. Une dernière touche ferait du jeu ce que nous savons aujourd’hui, et c’est supprimer les lignes une fois terminé.

De Pajitnov, le jeu est passé à ses collègues universitaires qui, comment pourrait-il en être autrement, sont devenus dépendants, et le programme a commencé à fonctionner de disquette en disquette, atteignant les ordinateurs personnels partout à Moscou, en particulier après avoir été porté sur des ordinateurs IBM par Vadim Gerasimov, qui a également travaillé à l’académie. À son tour, le créateur a envoyé une copie à un collègue en Hongrie, et le jeu finirait par être exposé à un salon du logiciel de l’Institut hongrois de technologie, où il attirerait l’attention de Robert Stein, alors propriétaire d’Andromeda Software (Royaume-Uni). Stein contacterait le centre informatique où Pajitnov travaillait et, en l’absence de réponse, il contacterait son créateur par fax, qui manifestait son intérêt pour la distribution du jeu en dehors de l’Union soviétique. Stein prendrait cette réponse par télécopieur comme un contrat contraignant et commencerait à négocier avec la distribution de Tetris, transférant les droits en Europe à Mirrorsoft et aux États-Unis à Spectrum Holobyte.

En réalité Le titulaire des droits et qui pouvait les céder était Elektronorgtechnica (mieux connue sous l’abréviation Elorg), une organisation d’État qui avait le monopole de l’importation et de l’exportation de matériel de l’Union soviétique., et qu’à aucun moment il n’a consenti au transfert de l’un des Tetris. C’est alors que Stein s’est retrouvé en difficulté, alors qu’il était convoqué à Moscou, avec sa société Andromeda, accusée de vol de propriété intellectuelle.

Evidemment, malgré la peur de Stein, les choses n’ont pas progressé, mais Oui, ils ont clairement indiqué que les droits de Tetris appartenait au gouvernement russe et que tout mouvement devrait passer par eux. Après cette visite, Stein obtiendrait d’Elorg les droits de distribution Tetris dans les ordinateurs, et cette nuance est importante, car la distinction entre ordinateurs, consoles et arcade est ici importante. En fait, Mirrorsoft, qui vendait déjà en 1986 le jeu pour PC et compatibles dans le monde entier, a ignoré cette distinction et a même transféré les droits qu’ils croyaient avoir à Atari, qui mettrait sur le marché la version arcade que beaucoup d’entre nous ont. joué dans les arcades, et sous le label Tengen, il sortirait une version pour NES, qui coexistera, bien que pour un temps très court, avec la version que Nintendo prépare également pour sa console huit bits. Quel bordel.

Au moment de l’histoire où nous nous trouvons, tout le monde a réalisé que Tetris est l’oie qui pond les œufs d’or, et en fait Il génère déjà d’importantes sommes de profits pour les entreprises concernées, des sommes qui pour le moment n’atteignent ni l’Union soviétique ni Pajitnov., et c’est là que l’une des figures importantes de l’histoire de Tetris, qui est en fait toujours lié au jeu via The Tetris Company, Henk Rogers.

Rogers se consacrait à la recherche de jeux à commercialiser sur le marché japonais, il connaissait déjà et suivait Tetris et il avait une très bonne relation avec Hiroshi Yamauchi, président de Nintendo à l’époque. Il voulait négocier avec Atari et plus tard avec Robert Stein, mais voyant que les choses n’avançaient pas, il a décidé de se rendre sans préavis en Union soviétique pour tenter de parvenir directement à un accord avec Elorg. La proéminence de Nintendo sur le marché du jeu vidéo à l’époque, et la figure de Rogers, qui s’entendra très bien avec Pajitnov en tant que programmeur et partageant tous les deux un amour pour le jeu japonais «GO», fera triompher Nintendo sur les multiples enchérisseurs et est fait avec les droits de commercialisation de Tetris sur consoles. Le reste appartient à l’histoire.

Après des batailles juridiques, et une technicité dans un contrat – pas de console informatique différenciante – Un tribunal de San Francisco a décidé qu’Atari (Tengen) devrait cesser de commercialiser sa version de Tetris sur la NES, ce qui a porté un coup dur à l’entreprise, qu’une fortune avait été dépensée dans la publicité et dans la fabrication de cartouches dont le reste devait détruire. Seulement cent mille exemplaires du Tetris de Tengen, qui en a fait un objet de collection rare.

Avec Nintendo déjà aux commandes Tetris formerait, avec la Game Boy, l’un des packs de lancement les plus réussis et les plus mémorables d’une console, un qui briserait les barrières des cercles parfois serrés des joueurs de jeux vidéo pour devenir un phénomène populaire. Il ne fait aucun doute que tout ce trafic de va-et-vient vers l’Union soviétique, de contrats et de tentatives de licence est dû à quelque chose, et c’est que tous ceux qui pourraient prouver Tetris lors d’une foire, il a réalisé le potentiel d’une formule à laquelle, peu importe à quel point je joue, je ne trouve pas de fissures.

Quant à Alexey Pajitnov, le mathématicien déménagerait aux États-Unis en 91, après la chute de l’Union soviétique, et a fondé The Tetris Company avec son ami Henk Rogers, société avec laquelle ils sont en charge de la gestion des licences de jeux. Il ne fait aucun doute que sa création est l’une des plus importantes d’un médium qu’il a contribué à vulgariser.

Tetris c’est la perfection rendue la jouabilité

Et c’est qu’en accompagnant déjà la Game Boy un jeu qui était très populaire allait devenir un phénomène de masse, et depuis, nous avons vu des versions de Tetris sur chaque élément de matériel qui a jamais frappé le marché, dans des appareils allant des montres aux téléphones portables, en passant bien sûr par toutes les consoles, que ce soit avec des versions officielles ou des clones. Certaines de ces versions sont plus attachées au concept original et d’autres essaient d’apporter une torsion à la formule, bien que dans la plupart des cas sans grande fanfare, car comme je l’ai déjà dit, Tetris fonctionne comme un charme tel qu’il est, et ne semble jamais se lasser. En fait, pendant ces vacances de Noël, entre de longs jeux d’autres jeux beaucoup plus complexes et visuellement écrasants, je vais sûrement me mettre aux commandes de ces pièces qui tombent et tombent sans jamais cesser de tomber à plus d’une occasion. Joyeux Noël.