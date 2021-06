Tetris Effect célèbre l’anniversaire et l’origine du Puzzler avec Awesome Secret Stage

Hier, Tetris a fêté son 37e anniversaire. Le jeu a connu de très nombreuses itérations au fil des ans, l’une des meilleures étant l’effet Tetris assez récent de Enhance Games. Cette version a réinventé le jeu de puzzle classique pour effacer les lignes en une expérience spirituelle et méditative, qui est bien sûr le pain et le beurre de Tetsuya Mizuguchi. Quoi qu’il en soit, la société Tetris a révélé que le jeu cache un niveau super secret et a expliqué comment y accéder.

Certains joueurs connaîtront la scène de 1989, qui transforme Tetris Effect en la célèbre version Game Boy. Vous pouvez y accéder en participant aux rituels du week-end ou en atteignant le niveau de joueur 50 pour déverrouiller définitivement le thème. Cependant, il existe un encore plus scène secrète qui rend directement hommage aux origines du jeu.

Le niveau simplement nommé 1984 est inspiré de la toute première version de Tetris, bien sûr créée par le designer russe Alexey Pajitnov. Ce thème de niveau rappelle le jeu qu’il a créé sur son ordinateur Electronika 60, et c’est un retour brillant sur la genèse de ce qui allait devenir un véritable phénomène de jeu.

Pour accéder à ce niveau spécial et le déverrouiller dans tous les modes d’effet, vous aurez besoin d’un clavier USB. Voici comment procéder.

Sur l’écran titre du jeu, saisissez le code suivant avec votre manette PS5 ou PS4 : Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Rond, X.

Branchez votre clavier USB et entrez 06061984 – la date de création de Tetris – et appuyez sur Entrée. Vous devriez obtenir une fenêtre contextuelle indiquant que vous avez déverrouillé le thème.

Quelle belle façon de souligner l’anniversaire de Tetris et son histoire en même temps. Allez-vous découvrir ce thème de 1984 dans Tetris Effect ? Obtenez ces T-spins dans la section commentaires ci-dessous.