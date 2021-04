Dead by Daylight: Il est si facile d’obtenir 100000 points de sang gratuitement maintenant

Les développeurs de Mort à la lumière du jour sont évidemment d’humeur festive, après tout, le 19e chapitre DLC est récemment All-kill pour PC et consoles est apparu, ce qui a prononcé le nouveau tueur populaire appelé Trickster présente le jeu. Maintenant, le canal Twitter du jeu d’horreur asymétrique a franchi la barre des 600000 abonnés, ce qui a incité Behaviour Interactive à offrir un petit cadeau.

Points de sang gratuits dans Dead by Daylight grâce au code

De temps en temps, les développeurs publient des codes promotionnels sur les réseaux sociaux de « Dead by Daylight », que vous pouvez utiliser dans la boutique en jeu du jeu. Points de sang, tenues, tags et co déverrouiller gratuitement. Maintenant, c’est encore cette fois.

Comment utiliser les codes dans Dead by Daylight? C’est très simple: ouvrez le dans le menu principal de DbD Boutique en jeu et cliquez dans le coin supérieur droit Utiliser le code. Saisissez ensuite le code correspondant dans le champ et confirmez avec Racheter. Avec le code suivant, vous appartenez immédiatement 100 000 points de sang:

Code: TWITTERLORGE

Validité: jusqu’au 7 avril 2021

600 000 adeptes. Imaginez 600 000 personnes en train de faire la fête dans une pièce. Cela semble horriblement contraire à tout code de prévention des incendies. Alors célébrons en toute sécurité avec un code pour Bloodpoints à la place. Entrez le code « TWITTERLORGE » pour 100 000 BP. pic.twitter.com/3XS3OlWim1 – Mort à la lumière du jour (@DeadByBHVR) 30 mars 2021

Souhaitez-vous plus d’informations sur les avantages, les compétences et les antécédents du nouveau tueur? Le filou ou le nouveau survivant Yun-Jin Lee vous trouverez ci-dessous l’aperçu complet des compétences des personnages ajoutés: