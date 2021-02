Test du LG Tone Free HBS-FN7: écouteurs sans fil ANC pour l’hypocondriaque qui ne se soucie pas de la qualité audio

17 févr.2021 12:53:07 IST

Si j’avais 20 000 Rs à dépenser pour des écouteurs sans fil, je pourrais obtenir…

… La meilleure technologie ANC (suppression active du bruit) et un son superlatif, une excellente autonomie et une économie de six mille dollars, en payant pour un Sony WF-1000XM3.

… Le Samsung Galaxy Buds Pro moderne, compact et magnifiquement conçu avec son positionnel, un excellent ANC et une grande autonomie de la batterie.

… L’AirPods Pro avec son confort inégalé, son superbe ANC, son audio positionnel et sa capacité à s’intégrer parfaitement aux appareils Apple.

… Le LG HBS-FN7 avec un son sans basses, des aigus sifflants, un ANC passable, un Bluetooth janky et un panneau de saisie tactile que j’ai désactivé parce que c’était trop gênant.

Attends quoi?

Je suis aussi confus

Le discours de LG est que les LG HBS-FN7 sont «les premiers écouteurs sans bactéries à 99,9% en France». Tout d’abord, merci LG d’avoir alerté mon cerveau germaphobe à la limite d’un problème dans lequel deux décennies d’écoute de musique ne m’ont jamais révélé.

Deuxièmement, et plus important encore, qui s’en soucie?

Si je suis assez hédoniste pour vouloir dépenser 20 000 Rs sur des écouteurs TWS, cela signifie que je suis prêt à payer une prime pour rien de plus que la commodité de vivre une vie sans câble. Je veux quelque chose qui sonne bien, quelque chose avec un bon ANC, quelque chose de spécial.

Si j’étais si préoccupé par les germes que j’envisagerais même d’investir dans des écouteurs anti-germes basés sur les UV, ne devrais-je pas abandonner complètement l’idée des écouteurs plutôt que de prendre même 0,1% de risque de bactéries résistantes aux UV (LG uniquement revendique une efficacité de 99,9%, voyez-vous) qui entre dans mes oreilles?

Et de toute façon, ce n’est même pas comme si ces LG HBSomethings sonnaient bien.

Meridian qui?

Mis à part le potentiel de destruction des bactéries, LG fait quelques affirmations importantes sur les prouesses audio du FN7. Il s’agit notamment des «basses rugissantes» et du «son clair et spatial».

Il y a des basses, même si elles sont loin de ce que quiconque pourrait considérer comme « rugissant », et bien que le son soit effectivement « clair » et « spatial », le premier est le résultat d’avoir des basses limitées, et le second ne s’applique que si vous confondez spatial »avec séparation stéréo. Pour le dire autrement, mes Rs 2,000 OnePlus Buds sonnent mieux.

Les films ne sont pas immersifs et la musique semble plate. Contrairement aux écouteurs Samsung et Apple Pro qui coûtent le même prix, il n’y a pas d’accéléromètre et donc pas d’effets audio de position 3D.

LG affirme que Meridian Audio, une société audio de 30 ans avec une histoire de fabrication d’excellents produits, a réglé l’audio. Je n’ai jamais rien essayé de Meridian, et à en juger par le FN7, soit ils pensent trop à eux-mêmes, soit LG ne leur a pas donné beaucoup de travail. Je me penche vers ce dernier.

ANC qui (en quelque sorte) fonctionne

Je n’oublierai jamais le silence qui s’est abattu sur la pièce lorsque j’ai essayé les AirPods Pro pour la première fois. J’avais l’impression d’entrer dans un autre monde (plus calme) où rien ne s’interposait entre moi et ma musique.

Avec le LG Tone Free, je ne savais même pas si l’ANC était allumé.

Avec les AirPods Pro, Sony XM3 et tous les autres casques ANC / TWS décents que j’ai essayés, l’audio ambiant disparaît essentiellement et tous les autres sons sont généralement coupés. Avec le LG Tone Free, seules les basses basses disparaissent et tout le reste n’est que légèrement atténué. Alors que je ne pouvais pas entendre le grondement de la cheminée de la cuisine, je pouvais entendre le cliquetis du mécanisme. Alors que je ne pouvais pas entendre le vrombissement du ventilateur de plafond, je pouvais entendre ses pales hacher l’air. Les conversations avec d’autres personnes peuvent avoir lieu à un volume normal sans qu’il soit nécessaire d’activer le mode transparence.

Au début, je pensais que c’était la bonne solution, mais j’ai essayé différents embouts et même essayé d’enfoncer l’ensemble dans mes oreilles, mais la qualité de l’ANC n’a jamais changé.

Maintenant, ne vous méprenez pas – ce niveau d’ANC ne me dérange pas. Il supprime suffisamment de bruit de fond pour en valoir la peine. C’est juste que pour Rs 20 000, je m’attends à ce que l’ANC soit comparable aux meilleurs.

Tout le reste est juste moi

L’expérience de connectivité est à peu près aussi délicate que ce à quoi vous pouvez vous attendre d’un appareil Bluetooth barebones. Il n’y a pas de couplage instantané ni de commutation facile entre les appareils. La qualité du signal n’est pas excellente et les écouteurs se désynchronisent de manière aléatoire. Il y a suffisamment de décalage (lorsqu’il est utilisé avec un iPhone), pour faire du jeu une préoccupation secondaire. À plusieurs reprises, le son était simplement coupé en regardant un film ou en écoutant de la musique.

Ensuite, il y a la saisie tactile. Les sommets des bourgeons sont sensibles au toucher et vous pouvez effectuer diverses actions en tapotant, en tapotant deux fois ou en tapant trois fois sur les bourgeons gauche et droit. Les actions associées peuvent être modifiées dans l’application LG Tone Free.

C’est une assez bonne idée en théorie mais juste frustrante en pratique. Je continuais à faire une pause et à lire le son chaque fois que je réglais un écouteur, et il y avait des occasions où j’activais le mode son ambiant simplement en retirant l’écouteur de mon oreille et en le tenant. Après quelques jours de ce non-sens, j’étais tellement frustré que j’ai complètement désactivé la saisie tactile via l’application de LG.

La lumière UV tuant les bactéries ne s’allume que si le couvercle est fermé, et même dans ce cas, ne s’allume que lorsque le boîtier est en charge (via USB-C, heureusement). C’est une bonne fonction de sécurité car la lumière UV peut nous être nocive. Je ne sais pas si la fonctionnalité fonctionne et si 99,9% des bactéries sont effectivement tuées, mais je suis heureux de croire sur parole de LG dans ce cas.

Au moins la coupe est confortable

La seule chose que j’aime à propos du Tone Free, c’est son ajustement. Le FN7 est en plastique et est assez léger, presque au point de se sentir bon marché. Cela dit, il s’adapte parfaitement à mes oreilles, et parce qu’il ne pèse presque rien – et parce que l’ANC fonctionne à peine – j’ai parfois oublié l’ensemble dans mes oreilles. Il semble également assez stable et refuse de tomber lors du jogging.

L’étui est assez mince et peut être porté dans une poche. Les écouteurs sont à plat et s’adaptent parfaitement à l’intérieur. Ils sont également alignés avec des aimants et ne sont pas difficiles à placer. Une paire de LED bleues illumine l’intérieur et a l’air plutôt cool.

Une autre chose que j’aime, c’est la durée de vie de la batterie. Les écouteurs durent environ 7 heures et l’étui a duré 18 heures.

Verdict: ce n’est tout simplement pas assez bon

J’ai des parents proches qui évitent toutes sortes d’écouteurs car ils souffrent d’otites, et j’ai donc été initialement intrigué par l’idée de LG. Bien que je sois sûr que la partie de la désinfection fonctionne, ni moi ni les proches concernés n’étaient intéressés une fois que nous avons eu vent du prix de 20 000 roupies.

Vous pouvez vous procurer une boîte de désinfectant UV en ligne pour moins de Rs 2000. Cette boîte désinfectera vos écouteurs, votre téléphone, votre ordinateur portable, vos chaussures et tout ce qui peut rentrer à l’intérieur. Si vous êtes assez paranoïaque à propos des germes pour envisager d’acheter le FN7, cette boîte est une option beaucoup moins chère et vous pouvez acheter n’importe quel ensemble TWS que vous voulez.

En fait, il est moins cher d’acheter un Sony WF-1000XM3 – avec un ANC de premier ordre et une qualité audio fantastique – avec une boîte de désinfection UV que d’acheter le LG Tone Free HSB-FN7.

Le FN7 n’a tout simplement aucun sens à aucun niveau.

