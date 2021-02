Un nouveau 7 minutes de terreur: voyez l’atterrissage sur Mars du rover Perseverance de la NASA dans cette vidéo

Le rover Perseverance de la NASA n’est qu’à quelques jours de son audacieux atterrissage de sept minutes sur Mars, où il se posera sur le terrain le plus difficile jamais ciblé par une mission Red Planet.

Le 18 février, la Persévérance de la taille d’une voiture – au cœur de la mission Mars 2020 de la NASA – tentera d’atterrir à l’intérieur du cratère Jezero de 45 kilomètres de large. Le entrée, descente et atterrissage (EDL) phase d’une mission sur Mars est souvent appelée «sept minutes de terreur», parce que la séquence est si déchirante et se produit plus rapidement que les signaux radio ne peuvent atteindre la Terre depuis Mars. Cela signifie que le vaisseau spatial est seul une fois qu’il entre dans l’atmosphère martienne – et une nouvelle vidéo captivante de la NASA montre comment le rover réalisera un exploit aussi incroyable.

« L’espace a toujours une façon de nous lancer des courbes et de nous surprendre », Swati Mohan, responsable des opérations de guidage, de navigation et de contrôle Mars 2020 au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie du Sud, dit dans la vidéo . « Il y a beaucoup de choses qui doivent aller droit pour que Perseverance soit au sol en toute sécurité. »

Atterrissage du rover Perseverance Mars de la NASA: tout ce que tu as besoin de savoir

Un diagramme des étapes clés de la séquence d’entrée, de descente et d’atterrissage de la mission Mars 2020 du 18 février 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

La phase EDL commence lorsque le vaisseau spatial atteint le sommet de l’atmosphère martienne et se termine par une grue céleste propulsée par une fusée abaissant Perseverance en toute sécurité à la surface de la planète rouge. L’ensemble de la séquence EDL dure environ sept minutes, au cours desquelles de nombreuses étapes cruciales doivent avoir lieu. Les enjeux sont très élevés jeudi pour Mars 2020, qui recherchera des signes de vie ancienne et collectera des échantillons pour la première de l’humanité. campagne interplanétaire de retour d’échantillons .

« On compte beaucoup là-dessus », explique Al Chen du JPL, entrée, descente et atterrissage de Mars 2020, dans la vidéo. « C’est la première étape de notre exemple de course de relais retour – il y a beaucoup de travail sur la ligne. »

Peu de temps avant d’atteindre la planète rouge, Perseverance abandonnera son étape de croisière, qui a permis de faire voler le rover vers Mars au cours des 6,5 derniers mois. Le prochain grand jalon est entrée atmosphérique , lorsque le rover s’envolera dans le ciel martien à environ 12 100 mph (19 500 km / h).

Le véhicule est équipé d’un bouclier thermique qui protégera le rover de la chaleur intense générée lors de sa descente initiale et aidera également à ralentir le vaisseau spatial. À environ 11 kilomètres au-dessus de la surface, le vaisseau spatial déploiera ses 21,5 mètres de large. parachute supersonique – le plus grand jamais envoyé sur une autre planète, selon la vidéo.

Peu de temps après, le bouclier thermique se séparera et s’éloignera du vaisseau spatial, exposant pour la première fois Perseverance à l’atmosphère martienne et relançant le système de navigation Terrain-Relative du véhicule, qui est une nouvelle technologie de pilote automatique qui aidera le rover à atterrir en toute sécurité sur Mars.

«La persévérance sera la première mission à utiliser la navigation terrain-relative», explique Mohan dans la vidéo. « Pendant qu’il descendra sur le parachute, il prendra en fait des images de la surface de Mars et déterminera où aller en fonction de ce qu’il voit. C’est finalement comme atterrir les yeux ouverts – avoir cette nouvelle technologie permet vraiment à Perseverance d’atterrir. terrain bien plus difficile que Curiosity, ou n’importe quelle mission précédente sur Mars. »

La séquence EDL de Perseverance est très similaire à celle de la NASA Rover de curiosité , qui a atterri en 2012. Cependant, Perseverance est légèrement plus grand et équipé d’instruments scientifiques plus avancés, y compris de nouvelles technologies qui aideront à guider le vaisseau spatial à travers son atterrissage difficile.

Les scientifiques pensent qu’un lac de 820 pieds de profondeur (250 m) est rempli Cratère de Jezero il y a environ 3,9 milliards à 3,5 milliards d’années. La région a également un delta fluvial proéminent, où l’eau coulait autrefois et déposait beaucoup de sédiments. Bien que ce site d’atterrissage offre un terrain géologiquement riche, les rochers, les cratères et les falaises en font un endroit très difficile pour Perseverance.

« L’équipe scientifique a identifié le cratère de Jezero comme étant fondamentalement un ancien lit de lac et l’un des endroits les plus prometteurs pour rechercher des preuves de la vie microbienne ancienne et pour collecter des échantillons pour un retour futur sur Terre », Matt Smith, du JPL, directeur de vol pour la croisière Mars 2020 opérations, dit dans la vidéo. « Le problème est que c’est un endroit beaucoup plus dangereux pour atterrir. »

Au cours de la dernière minute avant que Perseverance n’atterrisse sur la planète rouge, la mission étape de descente sky-crane lancera huit retrorockets, ou moteurs d’atterrissage sur Mars. Ensuite, la grue céleste abaissera le rover en toute sécurité au sol sur trois câbles en nylon. Une fois que le rover a touché terre, il coupera les câbles le reliant à l’étage de descente, qui s’envolera ensuite et s’écrasera en toute sécurité loin de Perseverance.

«Survivre à ces sept minutes n’est en réalité que le début de Perseverance», dit Chen dans la vidéo. «Son travail – être la première étape du retour d’échantillons; aller à la recherche de ces signes de vie passée sur Mars – tout cela ne peut pas commencer tant que nous n’avons pas mis Perseverance en toute sécurité au sol, et c’est alors que la vraie mission commence.»

