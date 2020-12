«  Elf  »: Zooey Deschanel a dit que c’était le plus grand «  défi  » de travailler avec Will Ferrell

Travailler avec Will Ferrell sur le film Elfe C’était une expérience formidable pour Zooey Deschanel, mais elle a admis une fois que ce n’était pas sans défis. Travailler avec un gars drôle en tant que co-star signifie que traverser des scènes peut parfois être difficile, mais Deschanel a abordé le défi en tant que professionnel.

Zooey Deschanel a dit que c’était un défi de ne pas rire

Elfe a beaucoup de cœur et beaucoup de rires, il n’est donc pas surprenant d’entendre que travailler sur le film a été un joyeux défi: comment traverser les scènes sans craquer.

En 2003, Deschanel a parlé avec About.com de son rôle dans le film avec Ferrell et a été interrogée sur son expérience de travail avec lui. L’intervieweur a demandé: «Vous a-t-il fait rire à chaque fois que vous avez filmé?»

Deschanel a admis que c’était définitivement un défi, mais elle l’a surmonté comme une pro. « Non, parce qu’alors nous n’aurions jamais rien obtenu et ils m’auraient probablement viré », a expliqué l’acteur. «C’était vraiment un défi de ne pas rire. C’était formidable de travailler avec lui. C’est le gars le plus gentil du monde.

Interrogée sur sa scène préférée à filmer, Deschanel a dit qu’elle aimait le grand magasin. «C’était amusant quand nous étions dans le grand magasin parce qu’il y avait tous ces jouets bizarres partout – des petites guitares pour enfants, de petits animaux en peluche et des trucs bizarres. Nous nous sommes bien amusés là-bas.

Zooey Deschanel a partagé l’histoire de son duo avec Will Ferrell

Dans une interview de novembre 2020 avec Entertainment Weekly, Deschanel a donné un aperçu du tournage de la scène avec Buddy où ils chantent «Baby, It’s Cold Outside» pendant que son personnage Jovie prend une douche.

« Je me souviens [director] Jon Favreau m’a dit qu’ils le faisaient à celui qui jouait le rôle », a expliqué Deschanel. «Une actrice qu’ils regardaient était douée pour le skate. Mais j’avais un numéro de cabaret à l’époque et je jouais beaucoup. Ils savaient que j’étais un chanteur, alors ils ont mis cela pour être ma particularité pour laquelle il pouvait découvrir que j’étais bon.

Ferrell n’était pas connu comme un chanteur, mais a tenu bon. « Il a dit qu’il n’était pas chanteur, donc je ne m’attendais pas à grand chose », a expliqué Deschanel. «Mais son père [Roy Lee Ferrell Jr.] est un grand musicien. J’aurais dû savoir qu’il serait secrètement bon!

Deschanel a admis que la scène était « bizarre »

Buddy chante avec Jovie quand il l’entend chanter sous la douche du grand magasin. Elle prend conscience de lui alors qu’ils atteignent la fin du duo et elle est vraiment surprise qu’il soit dans la salle de bain des femmes.

Deschanel a dit que la scène était «bizarre», mais l’innocence de Buddy la rend un peu moins inappropriée. «C’est drôle parce qu’évidemment tout le monde sait qu’il n’est pas approprié de marcher dans la salle de bain des filles quand quelqu’un prend une douche, mais il est tellement crédible que cet elfe infaillible», a déclaré Deschanel.

«C’est bizarre qu’il soit là-dedans, mais vous achetez totalement que ses intentions sont pures et innocentes», a-t-elle ajouté.