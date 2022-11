Halloween Wars Saison 12 Épisode 9 Date de sortie, compte à rebours, spoilers, où regarder

in

La date de sortie de l’épisode 9 de la saison 12 d’Halloween Wars a été officiellement annoncée et à cause de cela, tous les fans de différentes régions deviennent fous. Après avoir regardé ses épisodes précédents, les fans sont vraiment plus curieux de regarder son prochain épisode car l’épisode précédent a laissé beaucoup de questions dans l’esprit des fans. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé ou vous tous.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 9 de la saison 12 d’Halloween Wars dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 12 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série de télé-réalité américaine et le nom de sa société de production est Super Delicious Productions. Le premier épisode de cette série est sorti le 2 octobre 2011 et après la sortie, cette émission a réussi à gagner en popularité dans de nombreuses régions différentes. Alors que la nouvelle saison de cette émission est arrivée et que les fans en attendent beaucoup.

Il s’agit essentiellement d’une série de compétitions, cinq équipes sont composées de fabricants de bonbons, de sculpteurs de citrouilles et de décorateurs de gâteaux. Cette série est assez intéressante à mesure que la compétition avance, il devient plus intéressant de la regarder. Actuellement, de nombreuses personnes recherchent la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 12 d’Halloween Wars. Alors sachons-le.

Date de sortie de l’épisode 9 de la saison 12 d’Halloween Wars

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 12 d’Halloween Wars. Dans la saison 12 il n’y a que 8 épisodes et pour les prochains épisodes de cette émission, il faudra attendre la prochaine saison. Le dernier épisode de la saison 12 est sorti le 30 octobre 2022. Si vous ne l’avez pas regardé jusqu’à présent, nous vous suggérons à tous de le regarder en premier.

Où diffuser cette série ?

Beaucoup d’entre vous ne savent pas comment regarder cette série et maintenant ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous guider tous. Le réseau original de cette série est Foodnetwork. Cependant, vous pouvez également diffuser cette série sur Vudu et Prime Video. Maintenant, si vous avez manqué des épisodes précédents, vous pouvez diffuser cet épisode ici à tout moment.

Liste des épisodes

Voici maintenant la liste des épisodes de la saison 12.

Ce vaudou que tu fais

Monstres de Londres

Évadez-vous d’Alcatraz

Un Coven de Confections

Tout pomponné

Boos et alcool

Vagues tueuses

Dressé pour tuer

Spoilers de l’épisode 8

Si vous n’avez pas regardé son dernier épisode jusqu’à présent, ce paragraphe est pour vous.

Les équipes finales s’affrontent dans une confrontation épique alors que Zak Bagans les emmène dans les catacombes hantées de Paris ; l’animateur Eddie Jackson et ses collègues juges Shinmin Li et Aarti Sequeira couronnent un gagnant pour remporter le titre de champions d’Halloween Wars.

Le dernier mot

Enfin, nous allons terminer ici cet article et nous espérons vraiment que vous avez toutes vos réponses concernant la dernière date de sortie de l’épisode 9 de la saison 12 d’Halloween Wars, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Nous vous proposerons donc juste ici de marquer la date. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 12 d’Halloween Wars, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

