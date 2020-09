Un point de vue en verre, des cascades et 2000 lumières à une hauteur de 500 mètres: c’est le Huangtengxia Tianmen Sky Walk

Tout est affaire de goût, mais les méga-constructions sont quelque chose de magique. Il nous est difficile de résister à la fascination de ces œuvres impressionnantes et la Chine est peut-être le pays qui en abrite le plus, l’un d’entre eux étant le Marche dans le ciel de Huangtengxia Tianmen. Une merveille contemplative et un défi au vertige de ceux qui osent la visiter.

C’est une passerelle qui, comme son nom l’indique, semble être au-dessus du ciel jusqu’à son 500 mètres de haut sur le plancher. Bien que non seulement impressionnante pour sa vue panoramique, la Huangtengxia Tianmen Sky Walk elle-même devient également un spectacle nocturne d’eau et de lumières au milieu de la nature.

Cascades et soirées nocturnes à un demi-kilomètre du sol

La construction est située à Qingyuan, une ville de la province du Guangdong. Il a coûté environ 35 millions d’euros à construire et il est projeté à 368 mètres du bord de la falaise sur laquelle il se trouve, laissant la passerelle est suspendue à ces 500 mètres au-dessus du sol que nous avons mentionnés.

En termes simples, la structure est plus ou moins celle de deux grosses raquettes de badminton croisées perpendiculairement, comme si l’horizontale était coincée dans la montagne. Ces structures en forme de boucle sont soutenues par trois grands piliers en acier et intègrent de nombreux panneaux de verre mesurant 15 mètres carrés et 60 millimètres d’épaisseur, formant une passerelle qui supporte un poids de 400 tonnes (plus ou moins 4000 personnes).

La passerelle s’étend sur 168 mètres jusqu’à cette raquette, qui n’a rien sur ce que serait le filet et est suspendue comme un point de vue de la passerelle. Sans surprise, “tianmen” signifie “portes du ciel”, et à la fin il reste comme une structure qui envahit le ciel qui reste sur le paysage.

Plus précisément, il surplombe la gorge de Huangteng, une gorge avec une rivière à travers laquelle des activités telles que le rafting sont organisées. Par conséquent, il est tout à fait une attraction touristique à la fois en grimpant dessus et par le bas.

Selon les médias locaux, la Huangtengxia Tianmen Sky Walk a accueilli en 2019, année de son inauguration, plus de 13000 visiteurs par jour en juillet et août. En fait, il y a même eu un défilé de mode en juillet, profitant de la 2000 lumières dont il a à la fois sa passerelle et ses raquettes. En plus de cela, il y a les chutes d’eau qui sont projetées du même point de vue, laissant tomber l’eau sur la montagne.

Pour visiter cette structure, il est possible de le faire lors d’une visite privée en groupe jusqu’à cinq personnes pour 500 € (environ 423 euros). Vous pouvez monter la montagne en téléphérique ou en bus, mais ce qu’ils préviennent, c’est que, comme vous pourriez le penser, ce n’est pas adapté aux personnes souffrant de problèmes cardiaques.

Une trajectoire de méga-constructions qui a commencé avant le pays lui-même

Au début, nous avons fait référence au penchant de la Chine pour les constructions grande, percutante, ambitieuse et surtout record. En fait, cette année (et pour des raisons totalement différentes, malheureusement), on a vu l’étonnante capacité de construction de ses habitants avec l’hôpital de Wuhan, construit en seulement 10 jours.

Des records comme le plus long tunnel de métro du monde, le plus long pont du monde et le plus long maritime du monde, entre autres œuvres qui ont également été champions ou qui restent en règle. Nous avons également vu le gigantesque radiotélescope, inauguré en 2020, un gratte-ciel horizontal et même des travaux d’ingénierie d’il y a plus de 2000 ans qui ont été la clé de la forge du pays lui-même. Cela vient de loin, sans aucun doute.

Sûrement il y aura plus de plans d’œuvres comme celles-ci. En fait, nous savions déjà l’intention d’achever ce qui serait le plus grand stade du monde, avec une capacité de 100 000 personnes et en forme de fleur de lotus, même si ce n’est pas exactement le moment de favoriser les foules. Nous verrons s’il finit par s’ouvrir en 2022 comme c’était l’intention initiale.

Image | Sogou