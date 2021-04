Taylor Swift partage une nouvelle version de ‘Mr. Parfaitement bien ‘

Asmodee Mr Jack London - Nouvelle Edition

le retour drun jeu de legende, avec un nouveau look et des visuels remis au gout du jour pour ses 10 ans !mister jack, lrune des meilleures ventes de la categorie des jeux a deux, se dote drune couverture, drun materiel et de points de regles remanies, pour plaire et continuer de plaire au plus grand public !