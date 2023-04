Ce ne sera pas Jon Snow : Kit Harington revient sur HBO dans une série non censurée que vous n’avez peut-être pas vue

Kit Harington revient sur HBO ! Pour le plus grand plaisir de ses fans, acteur britannique participera à nouveau à un projet de la célèbre chaîne de télévision qui l’a rendu célèbre pour son rôle de Jon Snow dans « Game of Thrones ».

Cependant, malgré les rumeurs selon lesquelles l’interprète reviendrait en studio pour jouer dans un spin-off de « Game of Thrones »enfin il a été révélé qu’il rejoindrait le casting d’un autre projet célèbre de HBOMax.

Ensuite, Comment sera le retour de Kit Harington sur HBO ? Ensuite, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur son incorporation au casting de la série controversée Industrie.

Kit Harington a joué Jon Snow pendant toutes les saisons de « Game of Thrones » (Photo : HBO)

KIT HARINGTON REJOINT LE CAST DE « INDUSTRIE »

Le 4 avril, Deadline a révélé que kit harington sera ajouté à la troisième saison de Industriela série dramatique sortie en 2020 et qui est une création de Mickey Down et Konrad Kay.

Donc, Harington donne vie à henry muck dans la fiction. Il est lui PDG et fondateur de lumiune société d’énergie verte qui est sur le point d’entrer en bourse.

Il est à noter que cette production se distingue non seulement pour raconter les conséquences de la crise économique de 2008, mais aussi pour son scènes « à risque » explicites. Par conséquent, l’apparition de Trousse Il a déjà attiré l’attention des followers de l’artiste.

Kit Harington est un élément fondamental de la troisième saison de « Industry » (Photo: HBO)

QU’EST-CE QUE « INDUSTRIE » ?

Industrie est une série qui raconte l’histoire d’un groupe de jeunes banquiers et investisseurs. Ils tentent de se frayer un chemin dans le monde financier compliqué et exigeant de Londres, après le krach de 2008.

On sait que la troisième saison du projet Il sera composé de huit épisodes. et commencera le tournage fin avril 2023. De plus, il semble que le personnage de kit harington Il jouera un rôle fondamental tout au long de cet épisode.

Voici comment cela se lit dans le synopsis officiel de la saison 3 : « Lorsque Pierpoint se tourne vers l’avenir et s’engage fortement en faveur de l’investissement éthique, les membres de la table se retrouvent impliqués dans la spectaculaire introduction en bourse de Lumi, une entreprise de technologie d’énergie verte, dans une histoire qui atteint le sommet de la finance, des médias , et le gouvernement.

La série « Industrie » a suscité la polémique pour ses scènes non censurées (Photo : HBO)

HBO PRODUIRA-T-IL LE SPIN-OFF DE JON SNOW ?

Rien n’est encore confirmé, mais en juillet 2022 l’intérêt de HBO pour créer une série dérivée de « Game of Thrones »centré sur la figure de Jon Snow.

kit harington Il n’a pas non plus officialisé sa participation à cette fiction. Cependant, il a avoué ce qu’il aimerait voir se produire avec son personnage.

« Il doit retourner à l’endroit avec toute cette histoire et vivre sa vie en pensant à la façon dont il a tué Dany, en pensant à Ygritte mourant dans ses bras, en pensant à la façon dont il a pendu Olly, et à tout ce traumatisme (…) Quand on l’a laissé à la fin de la série, il y a toujours ce sentiment… Je pense que nous voulions un petit sourire que les choses vont bien. Il n’est pas bien »il a dit à EW.

Jon Snow a vu Ygritte mourir dans « Game of Thrones » (Photo : HBO)

COMMENT VOIR « INDUSTRIE » ?

Industrie est disponible dans le Catalogue HBO Max. Ainsi, pour voir tous les épisodes disponibles sur la plateforme, il suffit d’un abonnement au célèbre service de streaming. Accès depuis ce lien.