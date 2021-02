Tara Reid dit qu’il y a eu des discussions sur un redémarrage de American Pie avec le casting original

Cachez vos tartes à tous, car l’acteur Tara Reid a révélé dans une nouvelle interview qu’il pourrait très bien y avoir un nouveau Tarte américaine flick à venir sur nos écrans.

Parler à Plus proche magazine, le joueur de 45 ans a déclaré qu’il y avait eu des discussions parmi la distribution originale au sujet de la réunion pour un nouveau film de la franchise.

Tara a joué Vicky dans la comédie de 1999 et a repris son rôle pour Tarte américaine 2 et UNEMerican Reunion.

« Nous en parlons depuis des lustres », a-t-elle déclaré à la publication, ajoutant: « Nous aimerions tous le faire, mais nous verrons ce qui se passera. »

Tara Reid a joué Vicky dans les films American Pie. Crédit: Universal Films

Le Sharknado star a également dit OK! magazine que les discussions sur une autre suite potentielle se poursuivent depuis un certain temps.

« J’ai vu les réalisateurs et ils ont dit que ça allait arriver, c’est juste difficile d’aligner les horaires de tout le monde », dit-elle.

Dans une interview précédente, Tara a défendu le film racé contre les haineux, affirmant que malgré son humour effronté, le Tarte américaine les films avaient finalement du «cœur».

Elle a ajouté: «Tant d’acteurs avaient peur de le faire à l’époque. Ils pensaient que c’était allé trop loin. Mais c’est finalement un film sur des adolescents maladroits et il y avait tellement de cœur.

« Ce que j’aime dans ce film, c’est qu’il n’y a pas d’intimidation ou de méchanceté. Beaucoup de comédies ces jours-ci sont juste méchantes. »

Elle a également parlé de son rêve de gagner un jour un Oscar.

« Je veux toujours cet Oscar. C'est le rêve de tout acteur », dit-elle. «Vous avez tout préparé votre discours et vous le pratiquez dans le miroir avec le dentifrice comme micro.

« J’adorerais aussi une star sur le Hollywood Walk of Fame – il est encore temps pour ça. »

Crédit: PA

La révélation vient après que Tara a révélé que sa carrière a traversé une période « frustrante » au cours des années 2000 après avoir été « mal jugée » en tant que fêtarde aux côtés de Paris Hilton et de Nicole Richie, même si elle n’a jamais « rien fait de mal ».

« Je n’ai pas travaillé pendant un certain temps. C’était vraiment frustrant », a-t-elle déclaré.

« [It bothered me] cette [people thought] J’étais juste une fêtarde et je pensais que je n’étais rien d’autre parce que ce n’était pas vrai … Ça n’avait pas de sens d’être puni pour m’amuser.

« Je n’ai jamais eu d’ennuis ou obtenu un DUI ou fait quelque chose de vraiment mal. Donc j’ai l’impression que ce n’était pas bien. Je me suis senti vraiment intimidé par les studios et beaucoup de gens et très mal jugé. »

Elle a expliqué que ce sont les critiques et l’attention constante qui l’ont poussée à se lancer dans la production de films au lieu d’être devant la caméra.

« C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles j’ai commencé à faire ça parce que je me dis: ‘Si je ne règle pas ça, ça ne va pas être réparé », a expliqué Tara.

« C'est alors que j'ai dit: 'OK, nous allons renverser la vapeur, les gens vont réaliser à quel point je suis intelligent, comment je produis, comment je crée toutes ces choses et ensuite ils vont doivent s'arrêter parce qu'ils ne peuvent pas continuer à vous harceler. C'était presque cool de m'en prendre à moi et ce n'est pas …