Mer des voleurs | Le grand conte Seabound Soul | Emplacements des artefacts cendrés et des journaux cachés

Pour Seabound Soul Tall Tale, vous avez la possibilité de rechercher deux des éloges du journal des pirates qui vous obligent à trouver tous les journaux cachés et les artefacts cendrés. Ces distinctions ne sont pas nécessaires pour terminer l’histoire, mais les objets fournissent un aperçu supplémentaire des Tall Tales. Ils peuvent généralement être trouvés sur le chemin lorsque vous terminez l’aventure, alors pourquoi ne pas les trouver?

Mer des voleurs | Le grand conte Seabound Soul | Emplacements des journaux cachés et des artefacts cendrés

Avant que nous commencions: Si vous cherchiez réellement des conseils pour une autre partie de la série de quêtes principale, vous pouvez trouver les liens vers ces sections ci-dessous!

Nous avons également quelques autres choses importantes à noter sur la recherche de ces objets. La première chose et la plus importante à mentionner est que vous ne pouvez l’obtenir que lorsque Seabound Soul Tall Tale est actif. Si vous les trouvez alors qu’il n’est pas actif, cela ne sera pas pris en compte dans la mention élogieuse qui vous a été attribuée pour les avoir trouvés. Deuxièmement, vous n’avez pas besoin de les trouver dans l’ordre. Bien que le seul moyen de trouver les journaux sans guide soit d’utiliser les indices du livre précédent, vous pouvez planifier un itinéraire plus rapide pour les collecter si vous utilisez plutôt ce guide.

Il existe une manière simple de comprendre ce guide. Ci-dessous, vous constaterez que nous avons fourni les îles sur lesquelles vous trouverez ces objets. Vous trouverez également des images qui vous mènent à leur emplacement général et aux points de repère à proximité. La liste ci-dessous est la liste complète des îles où elles se trouvent.

Journaux cachés L’épine dorsale du menteur Péninsule Flintlock Col brûlé Shipwreck Bay Retraite Shiver

Artefacts cendrés Îlot de cendres Cursewater Shores Île de Tri-Rock



Emplacements des journaux

Journal # 1 – Deuil: Shipwreck Bay

Le premier Journal est situé dans la même pièce que le portrait de Sir Arther Pendragon! Lorsque vous commencez la quête, vous pouvez faire demi-tour et vous le trouverez assis sur le bureau de l’autre côté de la pièce. C’est probablement le journal le plus facile à obtenir de tout le jeu. Lorsque vous le lirez, vous verrez votre prochain emplacement: Shiver Retreat.

Journal # 2 – Creuser: Shiver Retreat

Shiver Retreat est une petite île et ne nécessite pas beaucoup de recherche pour trouver le deuxième Journal. Vous trouverez une petite baie (si vous pouvez l’appeler ainsi) au milieu de l’île. Juste au nord de cela, à la base d’une grande formation rocheuse, se trouve un baril avec le Journal sur le dessus. Lisez ce journal pour connaître l’emplacement du troisième journal: L’épine dorsale du menteur.

Journal # 3 – Combattre: l’épine dorsale du menteur

Liar’s Backbone est une autre petite île qui ne nécessite pas beaucoup de recherches. Si vous approchez de l’île sur la plage est, vous trouverez une rampe du côté sud qui mène à la falaise sur la moitié ouest de l’île. Sur cette falaise se trouve un vieil arbre décrépit. Le Journal est à la base de cet arbre. Une fois que vous aurez lu celui-ci, vous saurez où vous vous dirigez ensuite: Col brûlé!

Journal # 4 – Revenging: Scorched Pass

Une autre petite île! Scorched Pass est bien plus perfide que les autres îles du Journal. Surveillez votre pas lorsque vous êtes ici, car il y a des explosions de geyser partout. Vous trouverez le Journal du côté est, près de la base d’une formation rocheuse avec des cristaux orange. Ce journal est un peu plus difficile à repérer que les autres. Utilisez l’image ci-dessus pour le localiser plus facilement. Une fois que vous l’avez trouvé, vous aurez l’emplacement du journal final: Péninsule de Flintlock.

Journal # 5 – Départ: Péninsule de Flintlock

Toutes les bonnes choses doivent prendre fin, et la péninsule de Flintlock est maintenant la première grande île que vous devrez explorer. Vous le trouverez en un rien de temps (avec ces instructions). Sur le bord nord de l’île, vous verrez la balise sur la pointe d’une formation rocheuse. Approchez-vous de cette balise et regardez vers le sud. Vous verrez deux barils empilés contre un gros rocher. Allez dans ces barils et vous trouverez le dernier Journal.

Emplacements des artefacts cendrés

Si vous avez prêté attention au deuxième Journal, vous remarquerez qu’il mentionne les emplacements des trois artefacts cendrés. Ces artefacts se trouvent tous sur de petites îles et ils sont plus faciles à trouver que les journaux puisque vous utilisez la lanterne enchantée pour éclairer leur emplacement. Lorsque vous trouvez le bon endroit, la lanterne illuminera l’esprit d’un squelette enterrant l’artefact. Creusez où se trouvent ces squelettes pour découvrir les artefacts.

Îlot de cendres

Puisque Cinder Islet est si petit, il est difficile d’expliquer exactement où se trouvera le squelette de l’esprit. Si vous marchez le long du bord extérieur de l’île et gardez votre lanterne allumée, vous devriez la trouver facilement. Regardez de la plage vers la partie intérieure de l’île, près de gros rochers.

Cursewater Shores

Surveillez votre pas sur cette île! C’est l’un de ces endroits avec beaucoup de geysers éclatants. Nous vous recommandons d’approcher cette île du côté nord-ouest. Vous trouverez un gros rocher ici. Le squelette de l’esprit est de l’autre côté de ce rocher, plus près du coin intérieur nord-ouest.

Île des trois roches

Vous trouverez une parcelle de sable entre les deux zones herbeuses au centre de l’île. Vous devriez trouver le squelette de l’esprit enterrant l’artefact directement dans cette zone de sable nue.

Et après

Lorsque vous aurez trouvé tous les journaux, vous débloquerez le Recommandation! Les artefacts cendrés débloquent également leur propre mention élogieuse. Ce sont deux des sept recommandations que vous devez obtenir pour vraiment Achevée the Seabound Soul Tall Tale et obtenez le Mention élogieuse légendaire. Plusieurs distinctions sont décernées en cours de route alors que vous terminez la partie principale de ce grand conte pour la première fois. En plus de ceux (et de celui que vous venez de réaliser), il n’y a qu’une seule autre recommandation que vous devez atteindre, et cela vous oblige à terminer Seabound Soul trois fois. L’aventure peut être différente à chaque fois, alors n’hésitez pas à utilisez à nouveau le guide!

