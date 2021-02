Super Bowl: les meilleurs films de football américain

No Name Ruban adhésif toile américaine gris 175µ - rouleau adhésif 50 mm x 50 m pour les raccordements et réparations - Carton de 24

Le ruban adhésif toile américaine est un incontournable du secteur du bâtiment. Il permet d'assurer les réparations diverses mais aussi le raccordement de gaines de ventilation ou de climatisation. Il assure une parfaite étanchéité notamment pour les jointages.En polyéthylène (PE), ce rouleau adhésif gris de