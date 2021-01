Lupin: Netflix sortira en première saison 2 cet été

Avec seulement cinq épisodes dans le catalogue de Netflix, « Lupin»A réussi à se positionner comme la production française la plus réussie et la plus populaire du service de streaming ces derniers mois, provoquant une grande agitation parmi ses fans en annonçant la première de la deuxième partie à l’été 2021.

La plateforme ferait l’annonce via ses réseaux sociaux grâce à une simple description: « Lupin Part 2… cet été!». Le message serait accompagné d’une photographie dans laquelle l’acteur Omar sy il se trouve dans sa caractérisation en tant que personnage.

La série adapte librement les histoires de Maurice Leblanc sur Arsène Lupin, personnage littéraire dont la popularité en France ressemble à celle de Sherlock HolmesSeulement, contrairement au détective acclamé, Lupin C’est un voleur en col blanc, dont les objectifs dans ses braquages ​​deviennent chaque mois plus ambitieux et compliqués.

La série créée le 8 janvier a Omar sy Interpréter Assane Diop, qui, étant orphelin à un très jeune âge, reçoit dans les histoires de Leblanc une figure inspirante dans laquelle il façonne sa vie à travers son personnage littéraire, imitant ses vols compliqués et ingénieux dans la vraie vie.

La série a été créée et écrite par George Kay et François Uzan, qui se définissent comme de grands admirateurs du travail de Leblanc. Près de Sy, ils agissent Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme et Vincent Londez. Dans une récente interview avec Le New York Times, Sy partagerait la raison de son intérêt à faire partie de la série.

L’acteur décrit le personnage comme «un homme aux mille visages». Un personnage qui joue des personnages, et ce serait le plus grand attrait par lequel un acteur pourrait être attiré par un rôle. « Si j’avais été britannique, j’aurais dit James Bond. Mais puisque je suis français, je dis Lupin», Commenterait-il.

Actuellement, la série est au numéro 3 du TOP 10 sur la plateforme. Certains rapports soulignent que, au cours de ses quatre premières semaines, la série rassemblera plus de 70 millions de téléspectateurs à travers le monde.