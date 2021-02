Stride ressemble au jeu de parkour que le PSVR mérite

Foulée C’est ce qui se passe lorsque Mirror’s Edge rencontre PlayStation VR, ou du moins nous espérons que c’est le cas. Le développeur Joy Way apporte son titre de parkour de réalité virtuelle à haut indice d’octane au casque de Sony au début de 2021 après une phase d’accès anticipé sur PC, où il a recueilli de nombreuses critiques d’utilisateurs très positives. Désormais, les propriétaires de PSVR auront bientôt la chance de sauter ses lacunes et d’escalader ses murs.

La bande-annonce ci-dessus détaille trois modes différents: sans fin, arène et course temporelle. Le premier génère un niveau infini pour tester combien de temps vous pouvez survivre, le mode arène est basé sur les vagues et le temps écoulé vous met contre la montre. En plus de courir, vous tirerez également sur des méchants. Parce que bien sûr vous le serez. On dit également qu’il y a une sorte d’histoire dans le jeu, alors faites attention à cela aussi chaque fois que Stride frappe le PSVR.

Allez-vous vérifier Stride? Exécutez et sautez dans les commentaires ci-dessous.