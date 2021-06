Qui est Christa Richello ? Un ancien psychologue de la prison défend sa relation avec le tueur familial Chris Watts

Un nouveau regard sur la vie en prison de Chris Watts examine sa relation naissante avec Christa Richello, une ancienne psychologue pénitentiaire.

« Cellmate Secrets », une docu-série sur les criminels célèbres et leur vie derrière les barreaux, concentrera un épisode du 25 juin sur Watts et les amitiés qu’il a créées derrière les barreaux.

Watts purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité après avoir avoué les meurtres de 2018 de sa femme enceinte et de leurs deux jeunes filles.

Richello dit qu’elle a développé une « relation étroite et intime » avec Watts et son ancien compagnon de cellule, Dylan Tallman, et défend ses liens avec le meurtrier condamné.

La disparition de l’épouse de Chris, alors enceinte, Shanann et de leurs filles, Bella, 4 ans, et Celeste, 3 ans, a fait la une des journaux nationaux en 2018.

En novembre de la même année, Watts a plaidé coupable de leurs meurtres violents et a été condamné à cinq peines de prison à vie plus tard dans le mois.

Les meurtres très médiatisés de la famille Watts sont devenus le sujet de « American Murder: The Family Next Door », un documentaire de Netflix qui a détaillé les préparatifs et les conséquences des meurtres tragiques du Colorado.

Qui est Christa Richello ? Détails de son amitié avec Chris Watts.

Richello a expliqué comment elle a appris à connaître Watts et son histoire compliquée avec des hommes homicides tout en défendant le meurtre.

Richello est un ancien psychologue de prison.

Richello n’est pas étranger au système carcéral. Le psychologue clinicien travaillait auparavant dans le système pénitentiaire du Connecticut dans lequel Watts purge actuellement une peine.

Elle se serait spécialisée dans les cas d’abus sexuels et de traumatismes, et a quitté son emploi en raison de son diagnostic de lupus.

La maladie, qui provoque des douleurs articulaires, des éruptions cutanées et de la fatigue, est la même que la femme de Watts, Shanann.

Richello a des liens avec Charles Manson.

Richello dit qu’être intriguée par des meurtriers célèbres est dans son ADN.

Elle dit que sa mère a toujours été fascinée par Charles Manson et a déjà tenté de vivre dans le ranch du célèbre tueur en série et chef de secte.

Richello ajoute également qu’elle pense que sa mère est tombée amoureuse de son père à cause de sa ressemblance frappante avec Manson.

Elle se souvenait d’avoir rendu visite à son père en prison alors qu’elle était enfant, mais n’a pas expliqué pourquoi il avait été incarcéré.

L’amitié de Richello avec Chris Watts a commencé lorsqu’elle a commencé à lui écrire des lettres en prison.

Richello a rencontré Watts après avoir commencé à lui écrire des lettres après son incarcération.

Elle dit que son procès l’a amenée à se demander si son emprisonnement était justifié.

« Je n’ai jamais vu une affaire dans l’histoire où quelqu’un a conclu un accord de plaidoyer si rapidement, une affaire a été complètement close et n’a pas fait l’objet d’une enquête », a déclaré Richello.

« Et il y a toutes ces théories différentes parce que normalement cela se déroulerait dans un procès pendant des années. Et cela n’a pris que deux mois pour cet accord de plaidoyer. Et c’est ce qui m’a surpris. »

Richello est fiancé à l’ancien compagnon de cellule de Watts, Dylan Tallman.

Richello est actuellement fiancée à l’ancien compagnon de cellule de Watts après que Watts ait transmis à Tallman certaines de ses lettres.

Le criminel de carrière Tallman a été séparé de Watts l’année dernière après que des gardiens de prison auraient trouvé des sous-vêtements de Watts, un pot de vaseline et de l’huile pour bébé dans la cellule de l’autre homme, et pensaient que le couple avait des relations sexuelles.

Cependant, Richello insiste sur le fait que Watts ne faisait qu' »aider » son ami et nie que le couple ait eu des relations sexuelles.

