Stephen Sondheim, compositeur légendaire de théâtre musical, décède

Le monde du théâtre musical pleure la perte de l’une de ses figures les plus importantes du XXe siècle, le célèbre compositeur Stephen Sondheim étant décédé à l’âge de 91 ans, comme l’a confirmé son avocat et ami F. Richard Pappas à travers une déclaration présentée par le New York Times.

Selon Pappas, la mort de Sondheim a eu lieu ce vendredi 26 novembre et que le compositeur aurait réussi à célébrer la fête américaine de « Thanksgiving » avec ses amis la veille.

Tout au long de sa carrière, Stephen Sondheim a produit des chansons qui ont transcendé le théâtre musical pour devenir de véritables icônes de la culture populaire à travers des œuvres telles que « Sunday In the Park with George », « Sweeney Todd », « Into The Woods », en plus de écrire les paroles de « Gypsy » et « West Side Story ».

Stephen Sondheim est né à New York le 22 mars 1930. Le compositeur a révélé son premier amour pour le théâtre musical à l’âge de neuf ans après avoir regardé une production de « Very Warm of May ». Il formera plus tard une amitié avec James Hammerstein, fils du célèbre dramaturge et parolier Oscar Hammerstein II, qui devint le mentor de Sondheim au cours de ses années de formation.

Stephen Sondheim a fait ses grands débuts à Broadway en 1957 en écrivant les paroles de « West Side Story », qui mettait en vedette la musique de Leonard Bernstein. Après avoir totalisé 732 représentations lors de sa production originale, l’œuvre obtient rapidement une adaptation pour le grand écran.

Sondheim réussira à présenter en 1962 « A Funny Thing Happened on the Way to the Forum », la première œuvre dans laquelle il écrit à la fois les paroles et les partitions de ses chansons. Avec elle, il a réussi à obtenir le Tony Award de la « Meilleure œuvre musicale ». Sondheim est sorti ouvertement gay à l’âge de 40 ans, épousant Jeffrey Scott Romley en 2017.

Bien que Sondheim n’ait jamais caché ses habitudes de garder ses habitudes de travail seul de la même manière que sa vie privée était presque un mystère aux yeux du public, le compositeur a servi de mentor à deux figures importantes du théâtre musical.

Le premier d’entre eux était Jonathan Larson, créateur de « Rent » et dont la relation avec lui se reflète dans « Tick Tick… Boom! », qui vient de recevoir une adaptation cinématographique sur Netflix. Le second était Lin-Manuel Miranda, acclamé pour son travail sur la comédie musicale « Hamilton » et qui est devenu l’une des forces créatives les plus recherchées à Hollywood aujourd’hui.