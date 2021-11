Zachary Levi crédite Shazam ! Casting pour perdre le rôle des Gardiens de la Galaxie

Zachary Levi a fait pas mal de fans de son interprétation du héros de DC Shazam, mais les choses auraient pu être très différentes s’il avait été choisi comme Star-Lord dans Marvel’s Gardiens de la Galaxie. Alors que Levi est apparu dans l’univers cinématographique de Marvel en tant que Fandral dans Thor: Le Monde des Ténèbres et Thor : Ragnarok, il a raté de peu le rôle qui reviendrait finalement à Chris Pratt dans le gardiens de la Galaxie série de films, mais l’acteur pense que le processus d’audition qu’il a suivi avec Marvel l’a finalement aidé à décrocher son rôle principal dans DC’s Shazam !.

S’exprimant sur le podcast The Fourth Wall, Zachary Levi a rappelé comment il avait atteint les trois derniers pour le rôle de Peter Quill, alias Star-Lord, et l’audition, avec un peu d’aide pour sa relation avec le réalisateur James Gunn, est ce qu’il attribue pour avoir décroché le rôle de Shazam.

« James [Gunn] et je me connaissais, nous étions amis, nous organisions des soirées jeux chez nous, nous avions beaucoup d’amis communs. Et donc il m’avait demandé de venir lire pour Star-Lord, et je l’ai fait, puis cela a conduit à l’étape suivante, et puis tout d’un coup, j’ai testé la caméra », a expliqué Levia à propos du rôle des Gardiens de la Galaxie. . « Oh mec, je voulais tellement ce rôle, comme tellement, tellement, tellement, tellement. C’est arrivé à moi, à un autre gars et à Chris Pratt, mais Chris a toujours été leur préféré et il hésitait à le prendre, ce qui est compréhensible, je veux dire que c’est une grosse franchise, c’est Marvel, ça marche, ça marche ne fonctionne pas? Est-ce que tout le monde va me connaître comme pour le reste de ma vie ? Toutes ces choses qui vous passent par la tête.

Il a poursuivi: « Mais finalement, et je pense intelligemment, il a décidé d’accepter le travail et donc cela n’a pas été mon chemin ou celui de quelqu’un d’autre d’ailleurs, mais j’espérais avoir laissé assez de bonne impression à James que quand J’auditionnais pour ‘Shazam’ et son très cher ami et manager, et parfois partenaire de production, Peter Safran, appelle James Gunn parce que c’est ainsi que fonctionne notre industrie… Heureusement, j’étais en règle avec James, j’essaie de être en règle avec autant de personnes que possible et essayer d’être une personne décente, et je pense qu’entre cela et à quel point James pensait que j’avais réussi dans le test de Star-Lord, il a dit: ‘Ouais mec, tu devrais vraiment donner Zach une opportunité à cela. Je pense vraiment qu’il pourrait être génial. Est-ce que c’est la chose qui a tout envoyé pour moi? Je ne le sais pas, mais je suis sûr que cela faisait partie de cette conversation, absolument. Je suis redevable à James qu’il croie suffisamment en moi pour s’en souvenir et transmettre cette information.

Il y a certainement des similitudes entre les deux personnages, il est donc facile de comprendre pourquoi Levi a failli décrocher le rôle de Star-Lord, mais au final, les choses se sont bien passées pour lui et Pratt, leurs personnages respectifs ayant été un énorme succès. et apparaissant dans leurs propres franchises. Cette histoire nous parvient via The Playlist.





