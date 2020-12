« Star Wars »: La trilogie de la suite devrait-elle être supprimée du canon?

L’apparition triomphante de Luke Skywalker dans « The Mandalorian« C’était le répit nostalgique que les fans vétérans de la franchise »Guerres des étoiles« Nécessaire, avec une séquence émotionnelle qui présente un Grogu prêt à faire partie d’une nouvelle génération de Chevaliers Jedi.

Cependant, cette séquence a un ton doux-amer si l’on tient compte du fait que, selon « Le dernier jedi« , les étudiants de Luke aurait été éliminé par les forces de Chef suprême Snoke après la chute de Ben solo du côté obscur, ce qui a conduit beaucoup à penser à deux alternatives: la première serait la plus fataliste et je suppose que Grogu il est mort.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Invasion secrète »: le prochain grand événement du MCU

Le second, encore plus terrifiant et farfelu que le précédent, serait d’imaginer que la série de Jon Favreau et Dave Filoni a l’intention, de manière subtile et presque imperceptible, de redémarrer le canon et d’éliminer cette bande avec « Le réveil de la force » et « La montée de Skywalker». Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve officielle pour le confirmer, mais si oui, dans quelle mesure serait-il productif?

Prenons comme exemple contre-productif que la création de la ligne « Légendes». Tout remonte à la vente de Lucasfilm. Bien avant ça, George Lucas J’aurais invité Kathleen Kennedy faire partie de l’entreprise. Après tout, elle aurait participé aux côtés de Luke et Steven Spielberg sur des bandes comme « Parc jurassique« Ou »Les aventuriers de l’arche perdue», Qui sont déjà une référence dans la culture populaire.

Après Disney acheter l’entreprise et avec elle la franchise de « Guerres des étoiles», George Lucas J’approuverais Kennedy en tant que nouveau président. Les fans n’imagineraient pas que l’une des premières décisions (peut-être la plus controversée de toutes) était l’élimination du canon de pratiquement toutes les histoires de l’univers élargi.

Un nombre incalculable de jeux, romans, bandes dessinées et séries animées porteraient désormais la mention « Légendes», Une manière subtile d’affirmer que ceux-ci resteraient comme des produits loin du canon officiel. Seuls les films et la série animée seraient enregistrés « Star Wars: La guerre des clones”Dans lequel il produirait et dirigerait Dave Filoni, l’un des grands disciples de Luc et responsable de l’apparition de Ahsoka Tano dans la franchise.

Quelques années plus tard Filoni J’ajouterais « Star Wars: Rebelles”En préparation de l’arrivée des trilogies consécutives. Face à la colère de nombreux fans, il faut souligner que cette décision a en fait mis de l’ordre dans la continuité de ce métaverse fictif, car sans un guide clair entre bandes dessinées et romans et un nombre infini d’auteurs travaillant les histoires se contredisaient.

« Le réveil de la force”Atteint les cinémas et jusqu’ici tout allait très bien, jusqu’à ce qu’en 2017 la polémique commence grâce à Rian Johnson et « Le dernier jedi». Le film était une proposition risquée qui cherchait à emmener la franchise vers de nouveaux horizons, avec une esthétique qui la séparait du reste et une histoire qui proposait de mettre de côté le jedi comme centre d’attention.

Ironiquement, ceux qui ont accusé le film précédent d’être trop accommodant et d’offrir plus de la même chose ont commencé à attaquer Johnson pour ne pas leur avoir donné ce qu’ils s’attendaient à voir dans le film. Cela conduirait à JJ Abrams, dans une attaque de complaisance condescendante, va effectuer « La montée de Skywalker». Il ne faut pas un génie pour comprendre à partir du titre que ce film ne respecterait aucun élément de la proposition du film. Johnson.

De manière lente et sereine, complètement à l’écart des grands réflecteurs, Filoni voudrais utiliser « Rebelles« Réintégrer des éléments importants de l’ancien canon dans la continuité officielle, en préparant le développement de la saison finale tant attendue de »La guerre des clones”Et leur collaboration la plus réussie à ce jour grâce à Jon Favreau: « The Mandalorian».

Le contrat de Kennedy est sur le point de se terminer, et il y a ceux qui soulignent que Dave Filoni pourrait devenir le nouveau directeur général de la franchise. Si cela est vrai, des rumeurs indiquent que ce serait fini « Rebelles« , Le créateur aurait déjà introduit une sorte de bouton de réinitialisation grâce à » Le monde entre les mondes « , un espace qui permet à ceux qui y accèdent d’entrer dans n’importe quel espace dans le temps.

Si possible, cet espace serait utilisé pour éliminer Palpatine avant sa résurrection et ainsi éviter toute la chaîne des événements survenus depuis « Le réveil de la force». La question importante n’est pas de savoir quand cela se produira, mais faut-il que cela se produise?

C’est un fait que la trilogie suite n’a pas plu à beaucoup et malgré les décisions discutables dans la continuité de l’histoire, celles-ci ont réussi à générer une quantité impressionnante de livres et de bandes dessinées qui s’avèrent intéressantes. Un autre redémarrage signifierait plus de matériau de remplissage qui pourrait aliéner les futurs fans.

Et c’est ça, on aime bien l’admettre ou pas, « Guerres des étoiles»A été conçu pour les enfants. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec un enfant profitant des aventures de Finlandais et Roi dans la galaxie? Cela crée-t-il des inconvénients pour un enfant de voir l’arc de rédemption de Kylo-Ren Bien que pour nous cela semble n’avoir aucun sens ou qu’une fille voit son identité reflétée lorsque Rey se nomme Skywalker?

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Star Wars »: 5 personnages que nous espérons voir dans la série Obi-Wan Kenobi

Au cas où Filoni prenez les rênes de la franchise, je ne pense pas que je vais redémarrer le canon. Il est un mécène des causes perdues. C’est l’homme qui a réussi à prendre un personnage comme Ahsoka, initialement détestée par les fans, et en fait l’un des noms les plus célèbres de toute la franchise.

Il existe un moyen viable de redémarrer cet univers, mais sur une base personnelle. Cela n’a pas besoin de supprimer à nouveau des éléments du canon officiel. Quiconque prend le contrôle de Lucasfilm Je prendrais une décision sensée en acceptant la place de la trilogie composée des épisodes VII, VIII et IX et continuez à le suivre. Mais ce n’est que le temps qui décidera.