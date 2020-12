«La famille Ingalls», hier et aujourd’hui: ce qui est arrivé aux acteurs de «Little House on the Prairie»

La série télévisée classique « Little House on the Prairie » ou également connue sous le nom de « La famille Ingalls » il a marqué de nombreuses générations qui l’ont vu tout au long de ses dix saisons. Bien qu’il ait été diffusé entre septembre 1974 et mars 1983, avec les émissions qu’il avait, il a fini par être apprécié par le public international qui en a fait son favori.

PLUS D’INFORMATIONS: La famille Ingalls revient à la télévision avec une nouvelle version, près de 40 ans après la dernière fois dans « Little House on the Prairie »

Comme on le sait, cette série populaire est l’adaptation des romans de Laura Ingalls Wilder, qui raconte à quoi ressemble la vie à la frontière ouest et nord de l’Amérique du Nord du 19e siècle. Il a été réalisé et produit par Michael Landon, qui a également joué le rôle de Charles Ingalls. Dans le complot, lui et sa femme Caroline déménagent à Walnut Grove, Minnesota, à la recherche d’une meilleure communauté et de la prospérité dans laquelle vivre; C’est ainsi qu’ils s’installent dans une petite ferme, où ils élèvent leurs trois filles: Mary, Laura et Carrie.

Bien que plus de 45 ans se soient écoulés depuis sa sortie, de nombreuses personnes se souviennent encore de chacun des personnages apparus dans ses 207 épisodes. Parce que le temps a passé, plusieurs veulent savoir ce qui est arrivé à la vie des acteurs qui y étaient? À venir, nous vous le disons.

MICHAEL LANDON COMME CHARLES INGALLS

Charles Ingalls est l’un des protagonistes. (Photo: NBC)

Michael Landon a joué Charles Ingalls, un homme patriarcal qui a du mal à s’installer avec sa famille à Plum Creek, Minnesota, alors il décide de déménager avec sa famille à Walnut Grove.

Michael Landon, l’acteur qui a joué Charles Ingalls. (Photo: Alan Light)

L’acteur, écrivain, producteur et réalisateur américain a cessé d’exister à l’âge de 54 ans, le 1er juillet 1991, près de trois mois après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas, qui avait déjà métastasé au foie et aux ganglions lymphatiques.

KAREN GRASSLE COMME CAROLINE INGALLS

Caroline est la mère dévouée de la famille. (Photo: NBC)

Caroline Ingalls est l’épouse de Charles Ingalls avec qui il adopte trois enfants avec lesquels ils forment une belle famille. Elle joue le rôle de la mère qui se sacrifie dans la série.

Karen Grassle a joué Caroline. (Photo: Capturez aujourd’hui)

Après la fin de la série, Karen Grassle a continué à jouer au théâtre et est cofondatrice de la Santa Fe Theatre Company, dont elle est également la directrice artistique. En outre, en 1985, elle a joué dans le film «Entre les ténèbres et l’aube» et en 2006, elle a joué le rôle principal dans la pièce «Driving Miss Daisy». Il a actuellement 78 ans.

MELISSA GILBERT COMME LAURA INGALLS

Laura, une des filles de Caroline et Charles. (Photo: NBC)

Melissa Gilbert a joué Laura Ingalls, l’une des filles de Charles et Caroline. Dans la série, il épouse le personnage de Dean Butler. Parce que dans la vraie vie, elle n’avait que 15 ans, elle a demandé que son partenaire dans la fiction ne se serre ou s’embrasse que sur la joue.

Melissa Gilbert a donné vie à Laura. (Photo: Capturez aujourd’hui)

Après la série à succès, Gilbert a continué à travailler à la télévision. Il a joué le personnage de Jean Donovan dans le film « Choices of the Heart », apparu dans le clip vidéo de « Ghostbusters », dans le film « Safe Harbor », entre autres. Elle a parfois été présidente de la Screen Actors Guild, en 2001 et 2003. Pour ses contributions à l’industrie de la télévision, elle a obtenu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Il a actuellement 56 ans.

MELISSA SUE ANDERSON COMME MARY INGALLS

Mary était la plus âgée des sœurs. (Photo: NBC)

Melissa Sue Anderson a joué Mary Ingalls, l’aînée des sœurs, qui perd la vue. Ce personnage devient enseignant dans une école pour aveugles et épouse son collègue Adam Kendall, joué par l’acteur Lindwood Boomer.

Melissa Sue Anderson a joué Mary. (Photo: capture d’écran d’aujourd’hui)

Après avoir participé à la série, en 1981, elle a joué le rôle de Virginia dans le film d’horreur « Happy Birthday to Me » et est apparue dans des films de télévision. Elle a épousé Michael Sloan avec qui elle a deux enfants. Depuis 2002, il vit à Montréal, Québec, Canada. Actuellement, il a 58 ans.

LINDSAY ET SIDNEY GREENBUSH COMME CARRIE INGALLS

Petite Carrie. (Photo: NBC)

Lindsay et sa sœur jumelle Sidney ont joué Carrie Ingalls, la petite fille de trois ans de la famille.

Lindsay Greenbush a joué Carrie. (Photo: Capturez aujourd’hui)

Après la fin de la série, sa carrière artistique n’a pas réussi à décoller. Sidney a joué dans un film intitulé « Hambone and Hillie », tandis que Lindsay a fait une apparition dans un épisode de la série « Matt Houston ». Les deux ont abandonné le métier d’adolescent. Lindsay a consacré sa vie au sport et est une boxeuse amateur. Pour sa part, Sidney se consacre à l’élevage de chevaux et à la création de bijoux. Ils ont actuellement 50 ans.

AUTRES PERSONNAGES

Alison Arngrim comme Nellie Oleson

Nellie était la fille aînée des Olson. (Photo: NBC)

Alison Arngrim avait le rôle de Nellie Oleson, la fille aînée des Olesons. La plus jeune a le caractère de sa mère, car elle est souvent repoussante, fière et compte toujours humilier Laura.

Alison Arngrim a joué Nellie. (Photo: Capturez aujourd’hui)

Après la fin de « The Ingalls Family », il est apparu dans certaines séries et films. Elle a également développé une carrière théâtrale, dont C «onfessions d’une garce de la prairie», sorti en France et dans lequel elle se souvient de l’enregistrement de la série qui l’a rendue célèbre. Son activité se concentre sur des projets caritatifs, notamment dans la lutte contre le sida et la maltraitance des enfants, dont elle-même a reconnu avoir souffert. Il a actuellement 58 ans.

Matthew Labyorteaux comme Albert Quinn Ingalls

Albert était un fils adoptif des Ingalls. (Photo: NBC)

Matthew Labyorteaux a joué Albert Quinn Ingalls, qui a été adopté par les Ingalls. C’est un garçon de 10 ans avec un passé inconnu et de mauvaises habitudes au départ. Il rencontre la famille lorsqu’ils déménagent à Winoka, dans le premier chapitre de la cinquième saison en 1978.

Matthew Labyorteaux était Albert Quinn Ingalls. (Photo: Capturez aujourd’hui)

L’acteur a joué dans la série 1977 « The Red Hand Gang » comme Frankie. Dans ses années les plus actives, il est apparu dans des séries comme «The Rookies», «The Bob Newhart Show» et «Lou Grant». Il a récemment travaillé comme doubleur dans les jeux vidéo et le cinéma. Il a actuellement 54 ans.

Dean Buttler comme Almanzo James Wilder

Almanzo James Wilder est devenu le mari de Laura. (Photo: NBC)

L’acteur Dean Buttler a donné vie à Almanzo James Wilder, qui est apparu dans la série entre 1979-1983. Dans la fiction, il épouse Laura.

Dean Buttler était Almanzo. (Photo: Capturez aujourd’hui)

Lors d’un entretien avec Aujourd’hui, là où une partie de la distribution s’est rencontrée, Buttler a remercié le travail de Michael Landon, qui a donné vie à cette série que le public aime jusqu’à présent.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LA SÉRIE