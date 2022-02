Vaselina aura une série préquelle « Rise of the Pink Ladies »

L’une des grandes productions et des classiques du cinéma, la comédie musicale »Vaseline »est sur le point de recevoir une série préquelle de Paramount+sous le nom de » La montée des dames roses »l’histoire se déroulera des années avant ce qui a été vu dans le film de 1978. La série est en production depuis un mois et son casting comprendra les actrices Charlotte Kavanagh, Josette Halpert, Nicholas McDonough, Maximo Weber Salas, et côtés alexis.

»Rise Of The Pink Ladies » est écrit, produit et réalisé par le créateur de la série Annabelle Oakes. Adam Fishbach et Marty Bowen servent également de producteurs exécutifs, avec alethea jonesqui jouera un double rôle sur la série, réalisant le pilote et deux autres épisodes pour la saison à venir.

La série se déroule en l’an 1954, quatre ans avant ce qui a été vu dans »Grease », avant que le rock ‘n’ roll ne devienne un phénomène dans le monde, et la bande de T-Birds, Ils étaient les plus populaires à l’école . Suivez quatre jeunes parias qui en ont assez de l’establishment alors qu’ils relèvent le défi de s’amuser à leur guise, déclenchant une panique morale qui changera à jamais Rydell High School.

Nous devrons attendre pour voir à quel point cette nouvelle préquelle s’adapte et à quel point elle est fidèle au film original, qui a conquis des millions de téléspectateurs depuis sa première jusqu’à nos jours. L’histoire mettra en vedette une nouvelle musique originale écrite et produite par le compositeur nominé aux Grammy Awards, Justin Trateron peut donc s’attendre à des succès musicaux comme »You’re The One That I Want ».

»Vaseline » était un film musical qui a marqué le genre depuis ses débuts il y a quatre décennies, avec le couple principal de John Travolta et Olivia Newton-John, qui a capturé une énergie incroyable et emblématique dans le film, le qualifiant de classique original. La nouvelle série devrait capturer l’esprit original du » rock ‘n’ roll » que nous avons vu dans le premier film.