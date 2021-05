STALKER 2 pourrait arriver sur PS5 trois mois après sa sortie

Mettre à jour: Des documents publiés dans le cadre du procès Apple contre Epic Games révèlent que STALKER 2 sera exclusif à la Xbox Series X | S pendant seulement trois mois.

Article original: STALKER 2 a peut-être l’un des noms les plus odieux à taper de tous les temps, mais beaucoup de gens attendent avec impatience la suite à la première personne. Annoncé pour PC et Xbox Series X | S – celui-ci, prétendument, ne peut pas fonctionner sur des systèmes de dernière génération comme la PlayStation 4 – beaucoup se demandent si le titre sortira également sur la PS5. La réponse est – eh bien, c’est compliqué.

S’adressant à Gaming Bolt, le développeur GSC World a déclaré qu’il n’y avait «aucun projet pour le moment». Il a poursuivi en expliquant qu’il «avait négocié les possibilités avec Microsoft et vu plusieurs bonnes opportunités pour la marque» et qu’il «se concentrait donc sur la version Xbox Series X | S». Traduction: il s’agit d’une exclusivité chronométrée qui sortira sur PS5 de six à 12 mois après son lancement initial.

En attendant, un groupe d’anciens développeurs de STALKER travaillent sur Chernobylite, qui a une ambiance similaire et arrive sur PS5 plus tard cette année. C’est dommage pour les trucs exclusifs chronométrés, mais Sony signe ce genre d’offres tout le temps, et tant que le jeu sortira finalement sur la PlayStation de nouvelle génération, tout va bien qui se termine bien.