Fast & Furious 9 donnera à Dom de Vin Diesel une histoire d’origine

Bien qu’il soit le principal responsable de la Rapide furieux franchise depuis ses débuts en 2001, on ne connaît pas beaucoup d’histoire sur Dominic Toretto, le personnage principal de course de dragsters de Vin Diesel. Mais cela semble sur le point de changer. Le prochain Fast & Furious 9 verra Dom aux prises avec des problèmes familiaux grâce au retour de son jeune frère vengeur Jakob. Dans une interview avec EW, Diesel a expliqué que F9 fera une plongée profonde dans le passé de Dom, y compris dans les années 2001 Le rapide et le furieux.

« Le monde entier a cette excitation à propos de la sortie de ce film, mais pour ceux qui ont été avec la franchise, c’est encore plus spécial. Parce que si vous vous souvenez du premier film, vous allez maintenant aller avant le premier film et comprendre le premier film encore plus. C’est cool. Je suis un chef de D&D, donc c’est comme des trucs d’origine. Donc, voir des membres de la famille que vous n’auriez jamais pensé avoir vu, ça va en quelque sorte vous épater. Nous voulions savoir, où était Dom avant de devenir Dom? Quelles étaient ses influences? Ça va être vraiment riche en histoire et très amusant à voir. «

Jakob sera joué par John Cena, et le lutteur devenu star de l’action a déjà déclaré que son personnage était la plus grande menace que Dom et son équipe aient jamais rencontrée. Également dans le mélange est Cipher, un cerveau cyber-terroriste et criminel joué par Charlize Theron, qui nourrit une rancune de longue date contre Dom.

C’est beaucoup de drame personnel pour le Rapide et furieux équipe à traiter dans un film. Heureusement, Fast and Furious 10 et 11 ont déjà été confirmés. Dans une récente interview, Justin Lin, qui a réalisé F9, a confirmé que l’histoire complète entre Dom, Jakob et Cipher sera répartie sur les trois films.

« Habituellement, lorsque nous avons commencé, une partie de notre philosophie était qu’une suite n’est pas acquise, alors faisons tout ce que nous pouvons et entretenons vraiment ce chapitre, et cela a très bien fonctionné. Mais je pense revenir, et je pense que depuis dix ans , J’ai parlé à Vin au sujet de la fin de la saga. C’était juste quelque chose dont nous avons discuté, et je dois dire en revenant, c’est la première fois que je me permets de dire: ‘D’accord, eh bien parlons-en comme le dernier chapitre. Et nous savions que l’immobilier allait s’étendre au-delà d’un seul film. Cela a donc été très libérateur de travailler et de vraiment nous permettre de penser de cette façon. «

Diesel semble être d’accord avec Lin, disant à EW de faire monter les choses d’un cran avec la suite de F9, ajoutant « Attendez juste 10. Disons simplement que le fait que vous sachiez que le studio dit que nous ne pouvons pas couvrir tout ce terrain qui doit être couvert dans un seul film, vous ne pouvez qu’imaginer ce qui va arriver. «

Réalisé par Justin Lin, F9 étoiles vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Helen Mirren, Kurt Russell et Charlize Theron. Le film arrive dans les salles le 25 juin. Cette nouvelle provient de Entertainment Weekly.

