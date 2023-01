Spy x Family : que signifie le ‘X’ dans le titre de l’anime ?

le manga de »Espion x Famille » a été l’un des plus réussis de ces dernières années, augmentant encore sa popularité avec la sortie de l’anime en 2022. Bien que le titre de » Spy x Family » décrive parfaitement l’histoire du manga, beaucoup ignorent vraiment cela signifie le » X » dans son titre.

Dans » Spy x Family », nous rencontrons Twilight, une espionne qui doit fonder une fausse famille pour accomplir sa mission, on comprend donc pourquoi elle a » Spy » et » Family » dans le titre, mais le ‘ ‘x » entre ces deux mots semble être un choix de style plus qu’autre chose.

Le créateur du manga Tatsuya-Endo, a précédemment partagé qu’il avait un certain nombre d’idées de titre différentes comme » I SPY ». Cependant, plus tard, il a fini par opter pour l’idée d’un espion au sein d’une famille, c’est pourquoi il a initialement intitulé le manga »Spy Family », bien qu’en japonais, mais ce sont les éditeurs qui ont choisi de le mettre en anglais. .

Enfin, Endo et son éditeur ont ajouté le X à l’intérieur du titre anglais, résultant en » Spy x Family », étant une sorte d’hommage à un autre manga populaire : »Hunter X Hunter » de Yoshihiro Togashi. Bien que beaucoup mentionnent souvent le » X » dans le titre, par exemple » Spy ‘ex’ Family », ce n’est que quelque chose de visuel qui aide le titre à paraître plus esthétique.

C’est sans aucun doute quelque peu déroutant pour les fans, car beaucoup pensent qu’ils doivent prononcer le X lorsqu’ils prononcent le titre en anglais, ce qui se passe de la même manière avec » Hunter x Hunter », de nombreux fans l’appelant » Hunter » ancien ‘Chasseur ».

Cependant, ce « x » est juste décoratif et ce n’est même pas une lettre, donc il n’est pas nécessaire de le dire. Les fans peuvent appeler le manga « Spy Family » à haute voix, similaire à « Hunter Hunter » pour le travail de Togashi, bien que beaucoup trouvent également correct de prononcer le X comme « ex », donc c’est une question de goût.

À la fin de tout cela, le »x » dans le titre de »Spy x Family » n’a pas d’arrière-plan au-delà d’une question purement esthétique, même si, comme mentionné précédemment, Tatsuya Endo a fini par le laisser comme une sorte de hommage au manga »Hunter x Hunter ».