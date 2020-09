Kung Fu Panda 4: En dessous de la date de sortie, distribution claire et vérité importante ici !!!

Les fabricants de ce Kung Fu Panda se préparent à la quatrième tranche de la franchise. Les films précédents tournaient autour d’un panda ridicule appelé Po se transformant en «Dragon Warrior». Dans le prochain épisode du film, Kung Fu Panda 3, Po est revenu avec sa famille de sang.

Cette franchise de comédie d’animation a été créée le 15 mai 2008 au Festival de Cannes et publiée le 6 juin 2008 et est devenue l’une des franchises de films les plus connues. Ce genre d’humour animé par ordinateur n’est pas seulement populaire auprès des enfants, mais aimé par les enfants à cause de l’humour humoristique.

Lors d’une récente interview, le PDG de Dreamworks, Jeffrey Katzenberg, a déclaré qu’il y avait une suite, bientôt pour la série, et que vous trouverez six films dans la franchise, même incomplets. Ainsi, les fans peuvent anticiper deux suites en dehors de celles des deux dernières décennies.

Kung Fu Panda 4: Date de sortie

Le fabricant n’a encore publié aucune déclaration officielle concernant le lancement de la nouvelle suite, même si ses sorties sont attendues jusqu’à la fin de 2020.

Kung Fu Panda 4: distribution claire

L’ensemble du casting de la franchise exprimera les personnages principaux tels que Jack Black comme Po Ping, Dustin Hoffman comme Master Shifu, Seth Rogen comme Mantis, Angelina Jolie comme Tigress, Lucy Liu comme Viper, David Cross comme Crane, Jackie Chan comme Monkey, James Hoang comme M. Ping et aussi Il y aura plus d’améliorations en fonction du récit du film.

L’intrigue pré

La société de fabrication a récemment déclaré concernant la suite de la franchise The Production et le directeur de cette franchise, Jennifer Yuh Nelson, travaille à développer un tout nouveau scénario et à préparer les chiffres.

Je ne pense pas que ce soit légitime – Kung Fu Panda 4: Villain sera exprimé par nul autre que EMINEM .. !! https: //t.co/Pdu1ltXvyl – Eminem & Shady News (@ShadyFansite) 18 juillet 2020

Les 3 films de cette franchise de Kung Fu Panda ont échoué à une entreprise exceptionnelle au box-office, impressionnant le public et les critiques. La première configuration exacte a fait une entreprise enrichissante de 631,7 millions de dollars. La tranche suivante et tierce a créé un gain total de 665,7 millions de dollars et 521,2 millions de dollars. Les producteurs envisagent d’offrir la quatrième franchise la plus importante avec une nouvelle énergie. Restez à l’écoute avec nous pour prolonger.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂