Pourquoi Megamind était-il un film d’animation en avance sur son temps ?

Actuellement, l’un des genres les plus populaires dans les films et les séries est sans aucun doute celui des super-héros, avec plusieurs films de différents producteurs tels que Marvel et DC, qui se battent pour être les plus rentables parmi les fans. Pour cette raison, ces dernières années, il y a eu une approche croissante des productions qui cherchent à se moquer de l’archétype du super-héros, avec »Les garçons » en les présentant comme des personnes corrompues et avec des actions totalement odieuses, ou »Invincible » avec son histoire sanglante.

Cependant, si ces productions sont aujourd’hui parmi les plus populaires, en leur temps Animation DreamWorks a été l’un des grands précurseurs avec »méga-esprit », l’histoire d’un génie extraterrestre bleu avec une tête énorme, qui, bien que ses parents d’un autre monde aient un brillant avenir en tête pour lui, finit par vouloir être un méchant total, trouvant son ennemi dans Metro Man, qui a des pouvoirs comme le vol et la super force.

Bien qu’au début, le film d’animation semble faire l’histoire typique du méchant qui kidnappe une fille et est sauvé par le protecteur de la ville, l’histoire change complètement lorsque le piège Megamind fonctionne contre Metro Man, prenant la vie du super-héros et obtenant la victoire qu’il a tant voulue toute sa vie.

C’était une grande tournure d’intrigue, d’autant plus qu’elle allait à l’encontre de tout ce que les fans de super-héros avaient été conditionnés à croire. Les méchants n’ont jamais de victoire définitive sur le héros, mais « Megamind » a pris une direction totalement opposée et a donné lieu à un nouveau récit dans l’histoire du super-héros, étant une aventure totalement intéressante et montrant la vision de ce qui se passe lorsque le mal gagne

Avec sa victoire, Megamind parvient enfin à dominer complètement Metro City, mais découvre bientôt qu’il n’y a personne pour l’arrêter, rendant sa vie totalement dénuée de sens, ce qui l’envoie dans une sorte de crise existentielle, puisqu’il n’a pas de héros pour se battre avec. Cependant, plus tard dans le film, il est révélé que Metro Man n’est jamais mort et a simplement décidé de prendre sa retraite, vivant une vie tranquille loin des yeux du public.

Cela rompt une autre longue tradition, car de nombreux super-héros ne sont pas autorisés à prendre leur retraite ou à mourir dans leurs histoires. Superman, Spider-Man et Batman ont tous temporairement pris leur retraite ou sont morts dans leurs histoires, mais quoi qu’il arrive, ils reviennent toujours, faisant de Metro Man le premier héros à briser le cycle du héros et du méchant.

De même, un autre des points clés de »Megamind » est son compagnon servile, qui semble être son véritable ami, puisqu’il l’a avec lui depuis qu’il est enfant. La plupart des histoires de super-héros montrent que le méchant entretient de mauvaises relations avec son homme de main, comme le Joker et Harley Quinn par exemple, alors qu’il semblerait que Megamind et Minion entretiennent une amitié sincère.

De plus, le personnage de Roxanne, la journaliste qui est kidnappée par Megamind mais qui commence alors à développer une relation étroite, brise totalement le stéréotype de la demoiselle en détresse, montrant une attitude courageuse et capable, non découragée par les méfaits qu’elle commet au début. Megamind, ou l’aidant finalement à résoudre les problèmes du méchant. La plupart des intérêts amoureux dans les films de super-héros ont tendance à être des personnages passifs dans le récit, Roxanne étant l’une des rares à défier ce rôle.

Bien que « Megamind » ait été un échec au box-office pour Dreamworks lors de sa première, il est devenu ces dernières années un film culte, avec de nombreux fans du monde entier qui ont apprécié sa bonne narration et ses personnages, lui accordant le crédit qu’il mérite et considérant comme un film d’animation en avance sur son temps.