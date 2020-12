« Soul »: Une exploration de ce qui nous motive à vivre (Critique)

La principale force dans les productions de Disney-Pixar, en plus de ses animations qui défient sans cesse les limites de ce qui peut être présenté à l’écran, c’est l’énorme effort dans lequel ses scénaristes, dans la grande majorité du temps, parviennent à captiver le public adulte sans perdre l’attention des enfants.

« Âme« , film réalisé par Pete Docter (le même qui a donné vie « À l’envers»), C’est peut-être l’une des propositions les plus mûres que l’étude ait faites jusqu’à présent. Un film qui fait questionner le spectateur sur ses motivations qui le pousse à embrasser fermement cette mystérieuse et merveilleuse aventure appelée la vie.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Le fond noir de Ma Rainey »: Une histoire du blues (Critique)

Ce n’est pas la première fois Pixar met en œuvre des questions philosophiques profondes dans leurs histoires. Après tout, bon nombre de ses films traitent d’une manière des problèmes liés à la condition humaine, soit de manière subtile, soit comme partie centrale de son récit. Depuis « Ratatouille« , Qui répond à la dynamique créative, ou »Mur-E», Qui accompagne un message environnemental avec une histoire sur la déconnexion humaine de la technologie.

Mais avec « Âme», Ses cinéastes soulèvent les enjeux avec une question à caractère profondément existentiel: qu’est-ce qui vous fait être vous? Jamie foxx pièces Joe Gardner, professeur de musique à temps partiel dont le plus grand désir est d’être musicien de jazz. La musique jazz est devenue son puissant moteur de vie, malgré l’opposition de sa mère et que sa forte détermination ne lui permet pas de profiter d’autres choses.

Quand il a enfin la chance de sa vie, un accident l’envoie directement dans l’espace où les âmes se forment avant de naître. Là tu te rencontreras 22 (Tina Fey), qui depuis des siècles a réussi à se soustraire à sa naissance qui ne l’intéresse pas du tout.

Le film présente un voyage de collaboration et d’apprentissage mutuel entre deux âmes de pôles très opposés; Un qui ne veut pas naître et un autre qui refuse de mourir. Malgré le fait que la vie de Joe C’est le point central de l’histoire, il n’est pas développé avant d’entamer votre voyage métaphysique.

C’est au cours du même film que, avec 22, On commence à remarquer ces petits détails qui composent sa personnalité, qui sont complètement en dehors de ce qu’il considère comme son véritable moteur de vie.

« Âme»Est un film dont le récit est forcément soutenu par sa section visuelle, ou plutôt, sa richesse. À partir de la voie minimaliste dans lequel le monde des âmes est dépeint (sans qu’il soit nécessaire d’inclure une véritable iconographie religieuse, évitant ainsi de tomber dans des controverses), comme le niveau de détail soigneux dans le monde réel.

La ville de New York il n’avait jamais pu se percevoir au cinéma d’une manière aussi claire. Le soin apporté aux petits détails visuels, la façon dont le vent joue avec l’environnement et la richesse de ses sons ambiants sont si accablants que parfois on parvient à oublier qu’il s’agit d’une animation.

Et en parlant de sons, prenons un moment pour apprécier le travail de Trent Reznor et Atticus Ross, deux noms que l’on n’imaginerait jamais voir dans une production de Disney et que soit à travers les thèmes minimalistes de la touche électronique utilisés dans le monde spirituel ou les merveilleux thèmes Jazz, ils font que le film transmette ce qu’il veut.

Jamie foxx une fois de plus, il fait un travail incroyable, réussissant à faire un haltère émouvant aux côtés Tina Fey. En outre, le film a la participation spéciale de Angela Bassett dans le rôle de l’interprète de jazz Dorothea Williams, dont le poids parvient à se faire remarquer dans chacune de ses séquences.

Le résultat final est celui qui, une fois terminé, le spectateur se sentira complètement enivré par les petits détails qui ornent nos vies. Un film qui invite à la réflexion sur la nature de nos désirs et ces choses que nous avons décidé de faire de nos objectifs principaux dans ce monde.