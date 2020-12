BTS: L’armée est convaincue qu’elle sait quand Suga reviendra dans le groupe après l’opération

BTS vient de sortir son dernier album, ÊTRE, et bien que le monde soit fermé, ils donnent toujours à leurs fans des visuels et des performances. Bien que l’album soit super personnel pour RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook, qui ont participé à tous les aspects de la création de l’album, ÊTRE’La promotion de s n’a pas été la même.

Avant ÊTRE abandonné, la société de gestion du groupe a annoncé que Suga subirait une opération chirurgicale étendue à l’épaule, ce qui signifie qu’il ne pourrait pas participer au groupe pendant un certain temps.

Depuis plusieurs semaines se sont écoulées depuis, l’ARMY est convaincue qu’elle sait quand Suga reviendra au BTS.

SUGA de «BTS» | Kevin Winter / Getty Images pour iHeartMedia

Suga a récemment subi une opération à l’épaule

Bien avant de rejoindre BTS en 2013, Suga a souffert de douleurs à l’épaule résultant d’une blessure antérieure. Bien que Suga ait toujours soigné la blessure, la chorégraphie intensive du groupe et le travail constant et les voyages ont commencé à l’affecter.

En fait, les fans de BTS avaient commencé à remarquer que l’épaule du rappeur le dérangeait pendant les performances. En conséquence, et comme une grande partie du monde est toujours confinée, Suga a décidé qu’il était préférable de procéder à une intervention chirurgicale pour réparer son épaule pour de bon. Le 6 novembre, Big Hit Entertainment a publié un message pour ARMY sur Weverse indiquant:

SUGA a subi une intervention chirurgicale pour réparer son labrum d’épaule déchiré le 3 novembre. L’opération, pour résoudre un problème qui avait constamment été un problème de santé et de bien-être pour SUGA, a été réalisée avec succès et il se repose et se rétablit actuellement en suivant les conseils de son médecin selon lesquels SUGA doit subir une période de récupération stricte et sans entrave.

CONNEXES: BTS vient de laisser tomber la première photo de concept pour ‘BE’ sans avertissement

Suga a été absent du BTS alors qu’il promeut ‘BE’

Alors que Suga se remet, BTS a continué à promouvoir son dernier album ÊTRE sans lui. ÊTRE est tombé le 20 novembre et a suivi leur album, Carte de l’âme: 7, qui a été publié plus tôt cette année.

« Suite à l’opération, SUGA ne pourra pas participer à la plupart des activités officielles afin qu’il puisse se concentrer pleinement sur son rétablissement », a déclaré Big Hit Entertainment dans son communiqué. «Une fois que les médecins auront déterminé que le site de l’opération est suffisamment guéri, SUGA commencera une thérapie physique afin qu’il puisse finalement revenir au stade sain et complètement rétabli.

L’ARMÉE est convaincue que c’est à ce moment que Suga reviendra au BTS

Maintenant que près de deux mois se sont écoulés depuis que Suga a subi son opération et a été vu avec le groupe, l’ARMÉE de BTS est convaincue qu’elle sait quand il reviendra sur scène.

Le 22 novembre, le site coréen Newsen a rapporté que BTS avait filmé une publicité et que Suga était sur le point de participer au tournage. Si cela est effectivement vrai, cela pourrait signifier que Suga est en voie de guérison et qu’il pourrait reprendre son rôle dans le groupe le plus tôt possible.

Cependant, Big Hit Entertainment n’a pas publié de mise à jour sur l’état de Suga. En outre, il convient de noter que ce n’est pas parce que Suga était présent pour une publicité qu’il est en assez bonne santé pour réussir une performance complète. Pourtant, l’ARMÉE est ravie qu’il soit en voie de guérison.