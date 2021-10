Jill Valentine et Chris Redfield obtiennent enfin leur camée Fortnite

Abonnez-vous à Push Square sur

Ils sont apparus dans – comptez-les – Dead by Daylight, The Division 2, un nouveau film et un jeu de société déjà cette année, mais les héros de Resident Evil Jill Valentine et Chris Redfield ont finalement décroché le camée de leur vie : Fortnite. Pour être honnête, nous avons dû vérifier que cela ne s’était pas déjà produit, mais non, le duo Biohazard fait ses débuts dans Battle Royale.

L’ensemble de l’équipe STARS comprend Chris, le briseur de blocs, avec sa tenue alternative Hound Wolf Squad Style, tandis que Jill est livrée avec son alternative Raccoon City Style. Vous obtiendrez également un tas d’accessoires supplémentaires, y compris des sacs à dos inspirés des herbes et des machines à écrire emblématiques de la série. Ensuite, il y a aussi une pioche Stun Rod et une pioche Hot Dogger, toutes deux basées sur des armes des jeux Biohazard.

Le plus cool de tous est peut-être le Brolly Stroll Emote, qui… Eh bien, regardez, regardez ceci par vous-même :

Vous pouvez acheter tous les articles à la carte si vous préférez, bien que vous obtiendrez un nouvel écran de chargement soigné si vous optez pour le pack. Tous les articles sont disponibles dès maintenant dans la boutique d’objets Fortnite, avec l’ensemble d’équipe STARS pesant 2 100 V-Bucks. C’est un peu moins de 15,99 €/19,99 € en argent réel, donc cher, mais les skins sont au moins jolis.