Les gens partagent une théorie inquiétante des fans seuls à la maison

Banggood 10 m * 53 cm autocollant de carrelage mural auto-adhésif salon décor à la maison 2 type décoration dart

Fonctionnalité-Les motifs sont riches et créatifs, et un morceau de papier est placé dans le salon pour rendre la vie à la maison dynamique et énergique, rendant les gens confortables et confortables!-Impression de papier peint exquise, matériau de mise à niveau, résistant à lusure, respirant, imperméable, durable, protection de lenvironnement, entretien facile-Le papier peint peut être largement appliqué à tous les locaux résidentiels et commerciauxspécificationMatériau du produit: tissu non tisséTaille du produit: 10cm × 53cm (ou 32.8ftx1.7ft)Style: # 1 / # 2 / # 3 / # 4Noter1. veuillez permettre une erreur de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle. Veuillez vous assurer que cela ne vous dérange pas avant denchérir.2.Les couleurs peuvent différer selon laffichage de la différence, veuillez comprendre.Emballage inclus1 X autocollant de carrelage mural