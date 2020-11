Sony révèle pourquoi vous devriez absolument garder votre PS4 malgré l’achat d’une PS5

Vous prévoyez d’avoir un PS5 mais vous ne savez pas quoi faire de votre ancienne PS4? Mieux vaut garder. Parce qu’il y a une fonction très cool que vous pouvez utiliser avec la Playstation 5.

Sony a déjà déclaré que tous les jeux PS4 ne sont pas compatibles avec la PS5. C’est une raison pour garder la « vieille » PS4. Mais il y en a un autre.

© Sony Interactive Entertainment

Sony a déclaré qu’il existe une mise à jour pour cela Fonction de lecture à distance donne. Cela vous permet d’accéder à la Playstation 5 sur votre PS4 et ainsi, par exemple, de continuer à jouer à vos jeux next-gen depuis une autre pièce.

Sony écrit:

« Nous sommes en train de mettre à jour la fonctionnalité de lecture à distance de la PS4. Désormais, votre PS4 peut non seulement accéder à votre PS4 via un PC ou un appareil mobile, mais également à d’autres consoles via la lecture à distance, directement sur le téléviseur. Cela inclut la possibilité de se connecter à votre Playstation 5 et de diffuser un jeu PS5 sur votre PS4 afin que vous puissiez y jouer.«