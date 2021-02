Bad Bunny partage un clip vidéo de sa collaboration avec Rosalía

Mauvais lapin, Un représentant portoricain du reggaeton et du hip-hop est en promotion de « Le dernier tour du monde», Son troisième album studio sorti au public en novembre dernier. Aujourd’hui, il a décidé de surprendre ses fans en sortant un clip vidéo de son single « La nuit dernière», Un thème qui a la participation de Rosalia.

Avec une photographie soignée dans un décor désertique, les deux présentent une scène sans excès dans laquelle, vêtus de vêtements verts (Mauvais lapin) et blanc (Rosalia)ils chantent entre eux avant d’être consumés par les flammes, qui finissent par devenir de plus en plus grosses.

Le lancement de cette nouvelle vidéo accompagne l’actualité qui confirme la participation de Mauvais lapin en tant qu’invité musical de la célèbre émission de variétés « Saturday Night Live« Dans l’émission prévue le 20 février, qui mettra en vedette la présentation de la star de la série »Bridgerton » Page Regé-Jean.

Au cours du dernier mois, le chanteur aurait réalisé « l’un des rêves de son enfance » en participant à l’édition 2021 de « Grondement royal » de la Wwe. Dans ce cas, il interpréterait son thème « Booker T« , Avec la présence du vrai combattant Booker T, qui exerce désormais une carrière de commentateur sur les combats.

« Interpréter dans le Grondement royal c’est un rêve d’enfance devenu réalité. J’ai toujours été fan de la Wwe et je suis ravi de monter sur scène et de divertir les fans du monde entier « , a déclaré le Portoricain dans un communiqué avant l’événement.

Ces derniers mois, l’artiste a présenté ses intentions de faire le saut vers le théâtre, annonçant sa participation à la troisième saison de « Narcos Mexique», Où il jouera Arturo ‘Kitty’ Páez, membre du clan de Ramon Arellano Felix dans un gang que la série appellera comme « Narco Juniors»: Jeunes de la classe supérieure qui ont des liens avec le crime organisé.

De plus, dans États Unis a déjà garanti des performances dans deux productions: ‘Semelle américaine‘, à côté de Pete Davidson Y « Train à grande vitesse« , Qui a Brad Pitt Oui Lady Gaga parmi ses protagonistes.