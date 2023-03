Quel est le meilleur duo de Pedro Pascal ? : Bella Ramsey dans The Last of Us ou Grogu dans The Mandalorian

in

Opinion

L’acteur chilien fait partie des stars hollywoodiennes du moment, avec une série sur HBO et une autre sur Disney+.

© IMDbPierre Pascal.

Ont Pierre Pascal pendant un moment et 2023 semble être l’une des meilleures années pour l’acteur d’origine chilienne. Après l’excellent cadeau qui traverse la série Le dernier d’entre nousle temps est venu pour le retour d’une autre des grandes productions qui l’a comme figure: Le Mandalorienà travers de Disney+.

Dans ce contexte de tant Pierre Pascal sur le petit écran, nous vous proposons de trouver une réponse à la question de savoir quel duo fonctionne le mieux : celui de Joel et Ellie vague de Din Djarin avec Grogu. Alors que le premier a été créé à partir d’un jeu vidéo, Le dernier d’entre nousle second venait entièrement du chef de Jon Favreau pour Disney+.

Alors que le duo de Le dernier d’entre nous c’est presque une société avec quelques éclairs de paternité, la réalité c’est que Joël Il commence par la voir comme un colis à livrer et petit à petit son amour pour elle grandit. Dans Le Mandalorien, Grogu C’est aussi un colis et finit par devenir une sorte d’animal de compagnie, qui gagne souvent par sa tendresse et son innocence (quelque chose qui Élie il n’a pas).

À partir de là, il est juste de souligner que des deux relations, la meilleure est celle qui les unit. Joel et Ellie. Elle est la plus « humaine » des deux (au-delà de l’évidence que Grogu est une créature). Surtout pour ce que ça veut dire petit à petit Élie pour Joëlqui devient peu à peu cette fille que le personnage de Pierre Pascal il a perdu vers le début de la saison.

Si vous êtes toujours abonné à Disney+, vous avez encore le temps de le faire pour pouvoir profiter du contenu exclusif de la plateforme. Vous pouvez le faire en saisissant ici. Qu’est-ce que tu attends?

+ À quelle heure passe le dernier épisode de la première de The Last of Us

Quand tu pensais que Le dernier d’entre nous répéterait la logique de super Bowl et avancerait la date de sortie du dernier épisode de la série, HBO confirmé qu’il n’y aura aucun changement. Le neuvième chapitre arrivera ce dimanche aux heures suivantes :

20h00 – Mexique et Amérique centrale sauf Panama

21h00 – Cuba, Panama, Colombie, Équateur et Pérou

22h00 – Venezuela, Bolivie, République dominicaine et Porto Rico

23h00 – Chili, Paraguay, Argentine et Uruguay

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?